Generalul Ahmed Nasser Al-Raisi, acuzat în mod repetat de tortură, a fost ales președinte al Interpol

Generalul Ahmed Nasser Al-Raisi a fost ales președinte al Interpol de către Adunarea generală a asociației, reunită la Instanbul, transmite AFP, citat de către Agerpres.

Generalul a fost acuzat în mod repetat de tortură în Franța și Turcia, acesta având mai multe plângeri active în dosar.

„Dl Ahmed Nasser Al-Raisi (…) a fost ales în postul de preşedinte”, a indicat Interpol pe Twitter.

Mr Ahmed Nasser AL RAISI of the United Arab Emirates has been elected to the post of President (4-yr term). pic.twitter.com/pJVGfJ4iqi

— INTERPOL (@INTERPOL_HQ) November 25, 2021