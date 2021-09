Germania recomandă vaccinarea anti-COVID a femeilor însărcinate. Perioada în care imunizarea devine sigură

Germania dă undă verde vaccinării împotriva COVID-19 pentru femeile însărcinate și a celor care alăptează. Autoritatea de supraveghere în domeniul vaccinurilor din Germania a recomandat, vineri, imunizarea acestora cu un ser bazat pe tehnologia ARNm, informează Reuters.

Cele două seruri de acest tip sunt produse de companiile farmaceutice Pfizer și Moderna.

Specialiștii Institutului Robert Koch pentru boli infecţioase spun că femeile ar trebui să primească două doze în trimestrul al doilea de sarcină.

Agenţia Europeană a Medicamentului (EMA) a afirmat în iulie că datele analizate până în prezent nu sugerează vreo problemă de siguranţă, iar în luna august Centrul pentru Prevenirea şi Controlul Bolilor din Statele Unite a recomandat ca femeile însărcinate să fie vaccinate.

