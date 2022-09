Germania revizuiește relațiile economice cu China pentru a reduce dependența de superputerea asiatică

Ministerul german al economiei, Robert Habeck, pregătește o serie de măsuri pentru a face afacerile cu China mai dificile. Principalul motiv este reducerea dependenței de superputerea economică a Asiei,

Pachetul ar putea include reducerea sau încetarea garanțiilor de investiții și export pentru China într-o încercare de diversificare a comerțului și de întărire a relațiilor de afaceri cu țările democratice.

Huge Reuters scoop. Habeck considering:

– reducing/scrapping investment & export guarantees for China

– stopping trade fairs & manager training

– redirecting state lender KfW loans to rest of Asia, e.g. Indonesia

– screening DE BIZ IN CN

– WTO complaints

— Stuart Lau (@StuartKLau)