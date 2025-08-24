B1 Inregistrari!
Germania: Un român și-a ucis partenera și băiețelul și s-a sinucis. Fetița lor și-a revenit miraculos din comă, cu ajutorul bunicii

Traian Avarvarei
24 aug. 2025, 22:59
Foto simbol: Hepta - DPA Images / Patrick Pleul

Un român stabilit în Baden-Württemberg, Germania, și-a ucis logodnica, apoi a provocat intenționat un accident rutier, în care au murit el și bebelușul lor de trei luni. Fiica lor, în vârstă de 22 de luni, a supraviețuit miraculos.

  • Cum s-a produs tragedia
  • În ce stare e fiica supraviețuitoare a cuplului

Cum s-a produs tragedia

Totul s-a întâmplat pe 10 august. Alexandru V. (37 de ani) și-a înjunghiat logodnica, Daniela (34 de ani), cu un „obiect tăietor-înțepător”, în apartamentul lor comun. Bărbatul a plecat apoi de acasă și a provocat accidentul în care au murit el și fiul lor.

Fetița cuplului, Hanna, a supraviețuit, dar a fost grav rănită și o vreme a stat în comă.

În ce stare e fiica supraviețuitoare a cuplului

Copila și-a revenit cu ajutorul bunicii: „Deși era în comă, medicii au observat că fata are emoții puternice cum aude vocea bunicii sale și-i simte mângâierile”.

Prin urmare, medicii i-au cerut femeii să stea tot timpul cu fetița, iar aceasta a ieșit din comă, iar de luni cele două chiar stau de vorbă. Hanna va rămâne cel mai probabil în grija bunicii.

Comunitatea a strâns circa 16.000 de euro pentru copilă.

„Bunicii, unchii și mătușile Hannei sunt copleșiți de acest val de simpatie și compasiune. E atât de reconfortant pentru ei să vadă că nu sunt singuri în aceste momente grele”, a spus o prietenă a familiei, pentru Bild.

