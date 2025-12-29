B1 Inregistrari!
Gigi, influencerul AI care a cucerit TikTok-ul. Studenta care l-a creat a făcut o avere. Câți bani a încasat în doar 4 zile
Cuprins
  1. Gigi, influencerul AI care a cucerit TikTok-ul. Cum a apărut
  2. De ce influenceri creați cu Inteligență Artificială devin o amenințare pentru cei reali
  3. Gigi, influencerul AI care a cucerit TikTok-ul. Ce riscuri aduce această explozie de conținut AI
  4. Mai putem avea încredere în ce vedem în mediul online?

Gigi, influencerul AI care a cucerit TikTok-ul, adună milioane de vizualizări. Tot mai mulți creatori folosesc Inteligența Artificială pentru a genera influenceri virtuali care adună milioane de vizualizări și bani reali. Poate AI să schimbe radical industria influencerilor?

Gigi, influencerul AI care a cucerit TikTok-ul. Cum a apărut

La prima vedere, Gigi pare un influencer obișnuit de pe internet: cu machiaj perfect, coafură atent realizată și multă interacțiune cu publicul. Împarte clipuri din viața ei „cotidiană”, arată cum mănâncă, cum se machiază și chiar „apare” uneori un bebeluș în filmări. Totul pare normal până când lucrurile devin imposibile: poate mânca pizza „din lavă topită” sau își poate face luciu de buze din zăpadă și vată de zahăr, iar uneori mâinile îi traversează obiectele. Explicația e simplă: Gigi nu este reală.

Ea este creația lui Simone Mckenzie, studentă în vârstă de 21 de ani de la Universitatea din Illinois, care a decis să folosească Inteligența Artificială pentru a face bani în vacanță.

@gigieats_

Un singur video mi-a adus 1.600 de dolari în doar patru zile”, spune Mckenzie, potrivit BBC. După două luni, Gigi strânsese deja milioane de vizualizări și mii de dolari.

De ce influenceri creați cu Inteligență Artificială devin o amenințare pentru cei reali

Tot mai mulți creatori folosesc instrumente precum Google Veo 3 pentru a genera conținut extrem de realist, rapid și ieftin.

Acum explodează și probabil va continua”, avertizează Jessa Lingel, expert în cultură digitală. În timp ce influencerii tradiționali au nevoie de ore sau zile pentru producție, creatori ca Mckenzie pot publica mai multe clipuri zilnic.

Rămâne întrebarea: este asta ceva cu care putem concura? Pentru că eu sunt om. Capacitatea mea este limitată”, spune influencerița Kaaviya Sambasivam.

Gigi, influencerul AI care a cucerit TikTok-ul. Ce riscuri aduce această explozie de conținut AI

Specialiștii avertizează că, pe măsură ce aceste clipuri devin imposibil de diferențiat de realitate, pericolele cresc.

Cred că va deveni aproape imposibil ca un om obișnuit să mai facă diferența”, spune Lingel. Vorbim despre potențială dezinformare, manipulare și public tânăr vulnerabil. Pe de altă parte, alți experți cred că AI democratizează accesul la faimă online, oferind șanse celor fără resurse.

Mai putem avea încredere în ce vedem în mediul online?

Creatorii de conținut AI realizează videoclipuri care par „viață reală”, dar nu sunt. De la personaje precum Gigi până la animale digitale sau povești istorice false, publicul se uită fascinat și uneori chiar crede că totul este real. Așa apare marea întrebare: Cine va mai putea distinge realitatea de ficțiune? Așa că, mare atenție la ce urmăriți pentru că nu tot ce pare a fi real este și adevărat.

