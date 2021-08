Greta Thunberg, pe coperta ediţiei scandinave a revistei Vogue. Ea critică industria „fast fashion”: Mi-am cumpărat ceva nou acum trei ani şi era second-hand

Activista pentru climă Greta Thunberg, prezentă pe coperta primei ediţii scandinave a revistei Vogue, critică ”fast fashion”, care presupune companii din industria modei care oferă haine la modă, la preţuri mici.

În imagine, Thunberg este îmbrăcată cu un palton supradimensionat, în decorul unei păduri şi mângâie un cal.

”Industria modei contribuie enorm la urgenţa climatică şi ecologică, fără să mai pomenim de impactul asupra numeroşilor lucrători şi comunităţi exploataţi în diverse locuri din lume pentru ca unii să se bucure de fast fashion, produse considerate de multe ori de unică folosinţă”, a scris Thunberg pe paginile sale de Instagram şi Twitter.

Militantul, cunoscut în întreaga lume drept lider al „Friday for future”, mișcarea tinerei generații pentru o nouă politică în favoarea recunoașterii importanței schimbărilor climatice, vrea să revină în atenția publicului, vorbind de data aceasta despre riscurile planetare ale industriei de îmbrăcăminte, conform relatării revistei germane „Der Spiegel”.

Unii actori din industrie folosesc campanii costisitoare pentru a da impresia că sunt sustenabile, neutre din punct de vedere climatic şi echitabile, a mai scris ea, potrivit Agerpres.

”Este imposibil să faci modă sau să consumi ‘sustenabil’ în contextul lumii de astăzi. Este unul dintre multele motive pentru care vom avea nevoie de o schimbare de sistem”, a scris tânăra activistă.

The fashion industry is a huge contributor to the climate-and ecological emergency, not to mention its impact on the countless workers and communities who are being exploited around the world in order for some to enjoy fast fashion that many treat as disposables. 1/3 pic.twitter.com/pZirCE1uci

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) August 8, 2021