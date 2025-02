Guvernatorul din Florida nu îi vrea pe frații Tate în acest stat: „Nu sunt bineveniți aici” (VIDEO)

Guvernatorul Floridei, republicanul Ron DeSantis, a anunțat că frații Tate nu au ce să caute în acest stat. Reacția sa a venit la scurt timp după ce frații Tate au aterizat pe aeroportul din Florida.

Guvernatorul statului Florida a explicat că frații Tate nu pot intra, în condițiile în care sunt acuzați de trafic de persoane, viol, spălare de bani și constituirea unui grup infracțional organizat.

„Nu, Florida nu este un loc în care sunteți bineveniți cu acest tip de comportament”, a spus Ron DeSantis într-o conferință de presă.

