Autoritățile din Georgia sunt acuzate că au folosit o armă chimică veche, utilizată încă din Primul Război Mondial, pentru a dispersa protestele anti-guvernamentale care au început în noiembrie 2024. Potrivit unei investigații realizate de BBC, un compus chimic numit camit, folosit de armata franceză în timpul Primului Război Mondial, ar fi fost aplicat în tunurile cu apă ale poliției.
Un participant la proteste a povestit:
„Puteai simți cum (apa) te arde”. Mai mult, efectele substanței au persistat zile întregi, manifestându-se prin dificultăți de respirație, tuse și vărsături.
BBC a discutat cu experți în arme chimice, medici, dar și cu surse din poliția anti-revoltă georgiană, care au confirmat utilizarea acestei substanțe. Un fost șef responsabil cu armamentul în cadrul poliției anti-revoltă, Lașa Șergelashvili, a declarat că substanța a fost testată încă din 2009 și că este „de 10 ori mai puternică decât agenții convenționali de combatere a revoltelor”.
„Nu pot da un exemplu sau să-l compar cu altceva, dar este, probabil de 10 ori mai puternic decât agenții convenționali de combatere a revoltelor. Dacă vărsați pe jos această substanță chimică, nu veți putea rămâne în zona respectivă în următoarele două -trei zile, chiar dacă o spălați cu apă”, a detaliat Șergelashvili în discuția cu BBC.
El a povestit pentru BBC: „Chiar și după ce ne-am spălat fețele cu apă și apoi cu o soluție specială de bicarbonat de sodiu, preparată în avans, tot nu am putut respira liber.”
Medicul pediatru Konstantin Ceakunașhvili, care a participat la proteste, a realizat un studiu bazat pe mărturiile a aproape 350 de participanți. Aproape jumătate au declarat că au suferit simptome pe termen lung, inclusiv dureri de cap, oboseală, tuse și dificultăți de respirație. Ceakunașhvili a precizat: „De fapt, era mai rău când încercai să te speli.”
Studiul său a fost acceptat spre publicare în prestigioasa revistă Toxicology Reports și confirmă efectele nocive pe termen lung ale substanței chimice.
Autoritățile georgiene neagă ferm acuzațiile și susțin că poliția a acționat legal împotriva „infractorilor violenți”. Cu toate acestea, raportorul special al ONU, Alice Edwards, a catalogat drept „îngrijorătoare” concluziile BBC și a cerut o anchetă transparentă, avertizând că „populațiile nu ar trebui niciodată supuse experimentelor”.
Protestele continuă în Georgia, iar cetățenii cer demisia guvernului. Aceștia acuză guvernul georgian de trucarea alegerilor și influență rusească.