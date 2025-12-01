B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Guvernul din Georgia, acuzat că a folosit o armă chimică pe manifestanții pro-democrație: „Puteai simți cum te arde”. Ce dovezi au ieșit la iveală

Guvernul din Georgia, acuzat că a folosit o armă chimică pe manifestanții pro-democrație: „Puteai simți cum te arde”. Ce dovezi au ieșit la iveală

Ana Maria
01 dec. 2025, 12:36
Guvernul din Georgia, acuzat că a folosit o armă chimică pe manifestanții pro-democrație: Puteai simți cum te arde. Ce dovezi au ieșit la iveală
Sursă foto: Hepta/ Davit Kachkachishvili / Anadolu/ABACAPRESS.COM
Cuprins
  1. Autoritățile din Georgia, acuzate că au folosit o armă chimică. Cum au fost confirmate aceste informații
  2. Ce efecte au avut asupra manifestanților și ce spune medicii
  3. Cum răspunde guvernul georgian acestor acuzații, că ar fi folosit o armă chimică

Autoritățile din Georgia sunt acuzate că au folosit o armă chimică veche, utilizată încă din Primul Război Mondial, pentru a dispersa protestele anti-guvernamentale care au început în noiembrie 2024. Potrivit unei investigații realizate de BBC, un compus chimic numit camit, folosit de armata franceză în timpul Primului Război Mondial, ar fi fost aplicat în tunurile cu apă ale poliției.

Un participant la proteste a povestit:

„Puteai simți cum (apa) te arde”. Mai mult, efectele substanței au persistat zile întregi, manifestându-se prin dificultăți de respirație, tuse și vărsături.

Autoritățile din Georgia, acuzate că au folosit o armă chimică. Cum au fost confirmate aceste informații

BBC a discutat cu experți în arme chimice, medici, dar și cu surse din poliția anti-revoltă georgiană, care au confirmat utilizarea acestei substanțe. Un fost șef responsabil cu armamentul în cadrul poliției anti-revoltă, Lașa Șergelashvili, a declarat că substanța a fost testată încă din 2009 și că este „de 10 ori mai puternică decât agenții convenționali de combatere a revoltelor”.

„Nu pot da un exemplu sau să-l compar cu altceva, dar este, probabil de 10 ori mai puternic decât agenții convenționali de combatere a revoltelor. Dacă vărsați pe jos această substanță chimică, nu veți putea rămâne în zona respectivă în următoarele două -trei zile, chiar dacă o spălați cu apă”, a detaliat Șergelashvili în discuția cu BBC.

El a povestit pentru BBC: „Chiar și după ce ne-am spălat fețele cu apă și apoi cu o soluție specială de bicarbonat de sodiu, preparată în avans, tot nu am putut respira liber.”

Ce efecte au avut asupra manifestanților și ce spune medicii

Medicul pediatru Konstantin Ceakunașhvili, care a participat la proteste, a realizat un studiu bazat pe mărturiile a aproape 350 de participanți. Aproape jumătate au declarat că au suferit simptome pe termen lung, inclusiv dureri de cap, oboseală, tuse și dificultăți de respirație. Ceakunașhvili a precizat: „De fapt, era mai rău când încercai să te speli.”

Studiul său a fost acceptat spre publicare în prestigioasa revistă Toxicology Reports și confirmă efectele nocive pe termen lung ale substanței chimice.

Cum răspunde guvernul georgian acestor acuzații, că ar fi folosit o armă chimică

Autoritățile georgiene neagă ferm acuzațiile și susțin că poliția a acționat legal împotriva „infractorilor violenți”. Cu toate acestea, raportorul special al ONU, Alice Edwards, a catalogat drept „îngrijorătoare” concluziile BBC și a cerut o anchetă transparentă, avertizând că „populațiile nu ar trebui niciodată supuse experimentelor”.

Protestele continuă în Georgia, iar cetățenii cer demisia guvernului. Aceștia acuză guvernul georgian de trucarea alegerilor și influență rusească.

Tags:
Citește și...
Mesajul lui Marco Rubio, de Ziua Națională a României. Ce a transmis secretarul de stat al SUA: „Îi felicit pe români”
Externe
Mesajul lui Marco Rubio, de Ziua Națională a României. Ce a transmis secretarul de stat al SUA: „Îi felicit pe români”
Ce mesaje i-au transmis Volodimir Zelenski, Emmanuel Macron și Regele Charles lui Nicușor Dan de Ziua Națională. Scrisorile liderilor internaționali
Externe
Ce mesaje i-au transmis Volodimir Zelenski, Emmanuel Macron și Regele Charles lui Nicușor Dan de Ziua Națională. Scrisorile liderilor internaționali
Ce mesaj puternic a transmis Donald Trump românilor cu ocazia Zilei Naționale: „Îmi propun să consolidăm relația noastră strânsă”
Externe
Ce mesaj puternic a transmis Donald Trump românilor cu ocazia Zilei Naționale: „Îmi propun să consolidăm relația noastră strânsă”
Prințul Archie și Prințesa Lilibet, apariție rară alături de Harry și Meghan. Cum au fost surprinși înainte de Ziua Recunoștinței
Externe
Prințul Archie și Prințesa Lilibet, apariție rară alături de Harry și Meghan. Cum au fost surprinși înainte de Ziua Recunoștinței
Ce ascundea planul de pace negociat de Rusia și SUA. Terminarea războiului din Ucraina, pe locul doi în topul priorităților lui Trump
Externe
Ce ascundea planul de pace negociat de Rusia și SUA. Terminarea războiului din Ucraina, pe locul doi în topul priorităților lui Trump
A murit legendarul dramaturg Sir Tom Stoppard, la vârsta de 88 de ani
Externe
A murit legendarul dramaturg Sir Tom Stoppard, la vârsta de 88 de ani
O alertă cu bombă a provocat evacuarea sediului France Télévisions și întreruperea transmisiunii Franceinfo (VIDEO)
Externe
O alertă cu bombă a provocat evacuarea sediului France Télévisions și întreruperea transmisiunii Franceinfo (VIDEO)
Donald Trump a transmis un avertisment ferm. Spațiul aerian al Venezuelei trebuie considerat „complet închis”
Externe
Donald Trump a transmis un avertisment ferm. Spațiul aerian al Venezuelei trebuie considerat „complet închis”
Cutremur la vârful puterii din Ucraina: demisie în biroul lui Zelenski și acuzații de deturnare a miliarde de dolari din ajutorul extern
Externe
Cutremur la vârful puterii din Ucraina: demisie în biroul lui Zelenski și acuzații de deturnare a miliarde de dolari din ajutorul extern
„Dacă îți dai viața, vei trăi veșnic”. Ideile bizare promovate de armata nord-coreeană soldaților trimiși să lupte în Ucraina
Externe
„Dacă îți dai viața, vei trăi veșnic”. Ideile bizare promovate de armata nord-coreeană soldaților trimiși să lupte în Ucraina
Catalin Drula
Ultima oră
12:58 - Mihai Bendeac a povestit cum era să se ia la bătaie cu Gabi Tamaș: „Și-a dat tricoul jos, mi l-am dat și eu!”
12:57 - Corina Dănilă a lămurit motivele plecării de la PRO TV. A „săpat-o” Andreea Esca?
12:52 - Imagini cu iz penal la Alba Iulia. Suveraniștii au venit cu steaguri cu Zelea Codreanu
12:27 - Cătălin Botezatu a explicat de ce n-a plecat definitiv din România: „E o lașitate”
12:14 - Anastasia Soare: „Cu ce rămâi la sfârșitul vieții? Cu nimic!”. Care este regretul acesteia
11:53 - Klaus Iohannis, absent de la orice paradă de 1 Decembrie. Nici măcar un mesaj nu a transmis
11:51 - Două cutremure au zguduit România, în această dimineață. Ce magnitudine au avut și unde s-au resimțit
11:45 - Ozana Barabancea a slăbit zeci de kilograme în câteva luni: „Se poate!”. Care e secretul (FOTO)
11:32 - Ministrul Culturii: „Împreună putem construi un viitor cultural mai puternic, mai viu și pe deplin demn de România”
11:27 - A început parada militară la Arcul de Triumf. Momentul în care Nicușor Dan a salutat Garda de Onoare. Este pentru prima oară când participă la această ceremonie în calitate de șef al statului (VIDEO)