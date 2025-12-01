Autoritățile din Georgia sunt acuzate că au folosit o armă chimică veche, utilizată încă din Primul Război Mondial, pentru a dispersa protestele anti-guvernamentale care au început în noiembrie 2024. Potrivit unei investigații realizate de , un compus chimic numit camit, folosit de armata franceză în timpul Primului Război Mondial, ar fi fost aplicat în tunurile cu apă ale poliției.

Un participant la proteste a povestit:

„Puteai simți cum (apa) te arde”. Mai mult, efectele substanței au persistat zile întregi, manifestându-se prin dificultăți de respirație, tuse și vărsături.

Autoritățile din Georgia, acuzate că au folosit o armă chimică. Cum au fost confirmate aceste informații

BBC a discutat cu experți în arme chimice, medici, dar și cu surse din poliția anti-revoltă , care au confirmat utilizarea acestei substanțe. Un fost șef responsabil cu armamentul în cadrul poliției anti-revoltă, Lașa Șergelashvili, a declarat că substanța a fost testată încă din 2009 și că este „de 10 ori mai puternică decât agenții convenționali de combatere a revoltelor”.

„Nu pot da un exemplu sau să-l compar cu altceva, dar este, probabil de 10 ori mai puternic decât agenții convenționali de combatere a revoltelor. Dacă vărsați pe jos această substanță chimică, nu veți putea rămâne în zona respectivă în următoarele două -trei zile, chiar dacă o spălați cu apă”, a detaliat Șergelashvili în discuția cu BBC.

El a povestit pentru BBC: „Chiar și după ce ne-am spălat fețele cu apă și apoi cu o soluție specială de bicarbonat de sodiu, preparată în avans, tot nu am putut respira liber.”

Ce efecte au avut asupra manifestanților și ce spune medicii

Medicul pediatru Konstantin Ceakunașhvili, care a participat la proteste, a realizat un studiu bazat pe mărturiile a aproape 350 de participanți. Aproape jumătate au declarat că au suferit simptome pe termen lung, inclusiv dureri de cap, oboseală, tuse și dificultăți de respirație. Ceakunașhvili a precizat: „De fapt, era mai rău când încercai să te speli.”

Studiul său a fost acceptat spre publicare în prestigioasa revistă și confirmă efectele nocive pe termen lung ale substanței chimice.

Cum răspunde guvernul georgian acestor acuzații, că ar fi folosit o armă chimică

Autoritățile georgiene neagă ferm acuzațiile și susțin că poliția a acționat legal împotriva „infractorilor violenți”. Cu toate acestea, raportorul special al ONU, Alice Edwards, a catalogat drept „îngrijorătoare” concluziile BBC și a cerut o anchetă transparentă, avertizând că „populațiile nu ar trebui niciodată supuse experimentelor”.

Protestele continuă în Georgia, iar cetățenii cer demisia guvernului. Aceștia acuză guvernul georgian de trucarea alegerilor și influență rusească.