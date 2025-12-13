Un scandal financiar de amploare lovește sistemul de pensii din Germania, afectând mii de medici stomatologi, inclusiv români care profesează în această țară. Pierderile masive înregistrate de Fondul de Pensii al Dentiștilor ridică semne serioase de întrebare privind modul de administrare a contribuțiilor și siguranța viitorului profesional.

De ce riscă mii de dentiști să rămână fără pensii

Peste 10.000 de dentiști din , Brandenburg și Bremen se confruntă cu riscul pierderii pensiilor, după ce Fondul de Pensii al Dentiștilor, cunoscut ca VZB, a pierdut aproximativ jumătate din active. Fondul administra inițial circa 2,2 miliarde de euro, însă suma disponibilă a scăzut la aproximativ 1,1 miliarde de euro. Situația afectează direct medicii care au contribuit ani la rând, bazându-se pe stabilitatea acestui sistem profesional.

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, pierderile provin din decizii de investiții luate în ultimul deceniu, considerate nepotrivite pentru un fond de pensii. Printre plasamentele realizate se regăsesc startup-uri, stațiuni de vacanță și asigurători digitali, entități nelistate la bursă. „Pierderile provin din practicile de investiții din ultimii zece ani. Aceste practici de investiții au fost inadmisibile, nerezonabile și defectuoase din punct de vedere structural”, a declarat noul președinte al comitetului administrativ.

Mai multe dintre investițiile realizate ar fi încălcat atât directivele interne ale VZB, cât și prevederi ale legislației statale și federale. De asemenea, evaluarea riscurilor nu ar fi fost realizată corespunzător pe termen lung, ceea ce a amplificat impactul negativ. Conform publicației , rezultatele finale ale analizei financiare sunt așteptate în primul trimestru al anului 2026, iar rectificările ar urma să fie finalizate până în martie 2026.

Cine va răspunde pentru pierderile înregistrate

Stabilirea responsabilității este în prezent obiectul unor anchete, iar vinovăția nu a fost încă atribuită oficial. Avocatul fostului președinte al VZB a subliniat că procesul trebuie să respecte principiile legale. „Ce pierderi au avut loc, când și cine este responsabil pentru ele rămâne supus rezultatului anchetei. În orice caz, se aplică prezumția de nevinovăție”, a spus avocatul Mirko Röder, relatează Capital.

În paralel, medicii stomatologi din Bremen au trimis o scrisoare colectivă ministrului federal al sănătății, Nina Warken, cerând preluarea controlului asupra fondului. Aceștia solicită crearea unui fond federal special, menit să compenseze daunele și să asigure funcționarea pe termen lung a cabinetelor. Fără intervenție guvernamentală, medicii avertizează asupra riscului unui „exod masiv” al stomatologilor, în special al celor tineri, cu efecte directe asupra îngrijirilor ambulatorii.