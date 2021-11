Hatice Cengiz, logodnica jurnalistului asasinat Jamal Khashoggi, i-a cerut cântărețului Justin Bieber să-și anuleze concertul programat în Arabia Saudită

Logodnica jurnalistului Jamal Khashoggi i-a cerut cântărețului de muzică pop, Justin Bieber, să-și anuleze concertul programat pentru data de 5 decembrie, din Arabia Saudită, îndemnându-l să nu cânte pentru „ucigaşii iubitului ei Jamal”, relatează Reuters, citat de către Agerpres.

Hatice Cengiz i-a trimis o scrisoare deschisă celebrului cântăreț, apărută în spațiul public prin intermediul Washington Post, iar cererea acesteia are în vedere concertul programat pe 5 decembrie, din Jeddah, al doilea oraș ca mărime din Arabia Saudită. Prin intermediul cererii acestia, Cengiz vrea să „transmită un mesaj puternic către lume”, mai exact, că „numele şi talentul său nu vor fi folosite pentru a restabili reputaţia unui regim care-şi ucide criticii”.

Please, Justin Bieber, ⁦@justinbieber⁩ don’t perform for the regime that killed my fiance #justinbieber #saudiPawn https://t.co/dXM9XszvNG

— Hatice Cengiz / خديجة (@mercan_resifi) November 21, 2021