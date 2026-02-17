Capitala Cubei traversează una dintre cele mai vizibile crize urbane din ultimii ani, pe fondul acumulării masive de deșeuri și al blocajelor din serviciile publice. Situația din Havana reflectă efectele directe ale penuriei de combustibil și ale tensiunilor geopolitice care apasă asupra insulei.

De ce s-a ajuns la colapsul colectării deșeurilor

În ultimele săptămâni, sistemul de salubritate al orașului a funcționat la capacitate minimă, după ce lipsa carburantului a scos din uz mai mult de jumătate dintre camioanele de gunoi, potrivit . Doar 44 din cele 106 vehicule disponibile au mai putut circula, ceea ce a dus la întârzieri majore în ridicarea deșeurilor. Munți de carton, sticle de plastic și resturi menajere s-au strâns la colțurile străzilor, emanând mirosuri puternice și atrăgând insecte.

Basurero gigante en Ciudad Habana, calle San Miguel, a menos de 100 metros de un restaurante. Las imágenes expresan el inmenso deterioro e insalubridad de Cuba. — Pilar-Rouge-Roth♥️♥️ (@RothRouge)

Pentru mulți locuitori, criza nu este una abstractă, ci o problemă zilnică ce afectează sănătatea și viața de zi cu zi. În unele cartiere, oamenii spun că nu au mai văzut un camion de gunoi de peste zece zile, iar alții caută printre resturi obiecte reutilizabile sau alimente aruncate. Riscul de îmbolnăvire crește, pe măsură ce gunoaiele favorizează răspândirea dăunătorilor și a bolilor gastrointestinale.

If we bomb La Havana nobody would notice. This is the actual state of the city. — Joey Mannarino 🇺🇸 (@JoeyMannarino)

Ce legătură are criza cu politica externă a Statelor Unite

Situația este strâns legată de restricțiile impuse de Statele Unite, care au vizat limitarea livrărilor de petrol către Cuba. Măsurile adoptate în timpul administrației conduse de Donald Trump au urmărit să exercite presiune politică asupra regimului de la Havana. Washingtonul a amenințat inclusiv cu sancțiuni statele dispuse să livreze combustibil, determinând țări precum Venezuela și Mexicul să reducă drastic exporturile.

Ce măsuri iau autoritățile cubaneze

Guvernul cubanez, deja confruntat cu penurii cronice de alimente, medicamente și energie, a introdus raționalizări severe pentru a proteja serviciile considerate esențiale. Cu toate acestea, colectarea deșeurilor a rămas grav afectată, iar nemulțumirile s-au amplificat pe rețelele sociale.

La nivel internațional, United Nations și-a exprimat îngrijorarea, iar echipele colaborează cu autoritățile locale pentru sprijin umanitar. Există și informații neconfirmate despre posibile livrări de combustibil din partea Rusiei, însă fără un calendar clar.

Criza combustibilului afectează nu doar salubritatea, ci și transportul public, distribuția apei și alimentarea cu electricitate. Pe măsură ce aceste probleme persistă, viața cotidiană a populației devine tot mai dificilă, iar perspectivele unei redresări rapide rămân incerte.





