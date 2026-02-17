B1 Inregistrari!
Havana sufocată de gunoaie. Capitala Cubei se confruntă cu un colaps al serviciilor publice. Ce legătură are criza cu blocada americană (FOTO, VIDEO)

Iulia Petcu
17 feb. 2026, 11:57
Foto: El Estornudo

Capitala Cubei traversează una dintre cele mai vizibile crize urbane din ultimii ani, pe fondul acumulării masive de deșeuri și al blocajelor din serviciile publice. Situația din Havana reflectă efectele directe ale penuriei de combustibil și ale tensiunilor geopolitice care apasă asupra insulei.

De ce s-a ajuns la colapsul colectării deșeurilor

În ultimele săptămâni, sistemul de salubritate al orașului a funcționat la capacitate minimă, după ce lipsa carburantului a scos din uz mai mult de jumătate dintre camioanele de gunoi, potrivit Reuters. Doar 44 din cele 106 vehicule disponibile au mai putut circula, ceea ce a dus la întârzieri majore în ridicarea deșeurilor. Munți de carton, sticle de plastic și resturi menajere s-au strâns la colțurile străzilor, emanând mirosuri puternice și atrăgând insecte.

Pentru mulți locuitori, criza nu este una abstractă, ci o problemă zilnică ce afectează sănătatea și viața de zi cu zi. În unele cartiere, oamenii spun că nu au mai văzut un camion de gunoi de peste zece zile, iar alții caută printre resturi obiecte reutilizabile sau alimente aruncate. Riscul de îmbolnăvire crește, pe măsură ce gunoaiele favorizează răspândirea dăunătorilor și a bolilor gastrointestinale.

Ce legătură are criza cu politica externă a Statelor Unite

Situația este strâns legată de restricțiile impuse de Statele Unite, care au vizat limitarea livrărilor de petrol către Cuba. Măsurile adoptate în timpul administrației conduse de Donald Trump au urmărit să exercite presiune politică asupra regimului de la Havana. Washingtonul a amenințat inclusiv cu sancțiuni statele dispuse să livreze combustibil, determinând țări precum Venezuela și Mexicul să reducă drastic exporturile.

Ce măsuri iau autoritățile cubaneze

Guvernul cubanez, deja confruntat cu penurii cronice de alimente, medicamente și energie, a introdus raționalizări severe pentru a proteja serviciile considerate esențiale. Cu toate acestea, colectarea deșeurilor a rămas grav afectată, iar nemulțumirile s-au amplificat pe rețelele sociale.

La nivel internațional, United Nations și-a exprimat îngrijorarea, iar echipele ONU colaborează cu autoritățile locale pentru sprijin umanitar. Există și informații neconfirmate despre posibile livrări de combustibil din partea Rusiei, însă fără un calendar clar.

Criza combustibilului afectează nu doar salubritatea, ci și transportul public, distribuția apei și alimentarea cu electricitate. Pe măsură ce aceste probleme persistă, viața cotidiană a populației devine tot mai dificilă, iar perspectivele unei redresări rapide rămân incerte.



