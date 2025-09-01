Doi hoți au fost reținuți de poliție sâmbătă, 30 august, în timp ce coborau dintr-un tren dinspre Lyon, având asupra lor bijuterii de lux în valoare de 10 milioane de euro.

Cum au fost prinși cei doi hoți

În urma unui control de rutină, polițiștii francezi au descoperit bijuterii în valoare de zece milioane de euro, ascunse în lenjerie intimă. Doi bărbați, inclusiv un minor, au fost arestați în timp ce coborau dintr-un tren sâmbătă, 30 august, la Gara Lyon (arondismentul 12 din Paris), a aflat .

Parchetul din Paris, contactat de poliție, a indicat că a deschis o „anchetă pentru recepționare de bunuri furate de către o bandă organizată”. Anchetele au fost încredințate Brigăzii de Reprimare a Banditismului din Paris (BRB). O anchetă judiciară ar putea fi deschisă luni, 1 septembrie.

Era în jurul orei 11:00, sâmbătă, când ofițerii de poliție din cadrul Brigăzii Rețelelor Ile-de-Fance (BRF), aflați în patrulă la Gara Lyon, au decis să verifice doi bărbați care coborau dintr-un tren TGV din capitala Galiei. Și ofițerii aveau talent pentru asta. Unul dintre ei a ascuns în lenjerie o șosetă încărcată cu numeroase bijuterii fine și un Rolex. Avea și un cuțit. În valiză au găsit și un polizor unghiular.

Ce valoare au bijuteriile

Acești doi tunisieni – unul minor – erau cunoscuți de poliție. Inițial, au fost reținuți la secția de poliție din arondismentul 11. Dar, după evaluarea pagubelor, a căror valoare uriașă a fost confirmată de parchetul din Paris, BRB – care investighează în general furturile de peste 50.000 de euro – a fost confiscată.

Prada includea un colier estimat la 5 milioane de euro, cercei în valoare de peste 2 milioane de euro, un inel în valoare de 1 milion de euro… Precum și un ceas de lux și alte bijuterii. Este vorba de 10 milioane de euro pagube, o estimare inițială pe care ancheta va trebui să o confirme sau să o reevalueze.