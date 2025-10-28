B1 Inregistrari!
Un român este căutat după ce a luat parte la un jaf, într-un cimitir din Italia. Obiectele furate cântăresc peste o tonă

Un român este căutat după ce a luat parte la un jaf, într-un cimitir din Italia. Obiectele furate cântăresc peste o tonă

B1.ro
28 oct. 2025, 17:08
Un român este căutat după ce a luat parte la un jaf, într-un cimitir din Italia. Obiectele furate cântăresc peste o tonă
Sursa foto simbol: Captură Video/ YT
Cuprins
  1. Ce au furat hoții dintr-un cimitir din Italia
  2. Cum au atras hoții atenția polițiștilor
  3. Cum au comentat autoritățile locale incidentul din cimitir

Hoții au devastat un cimitir din Merate, Italia. Cel puțin un român a fost implicat în actele de profanare și furt, polițiștii stabilind că duba cu care au fost transportate obiectele sustrase din cimitir aparține unei persoane de origine română.

Ce au furat hoții dintr-un cimitir din Italia

Atacul din cimitir a avut loc în noaptea de duminică spre luni. Se pare că 1.500 de kilograme de bunuri au fost sustrase de la locul faptei, fiind vorba de obiecte care conțineau cupru. Indiferent de formă, fie că erau vaze, icoane, statui ale Fecioarei Maria și ale altor sfinți, acestea au fost smulse de pe morminte și monumentele funerare.

Cum au atras hoții atenția polițiștilor

Duba în care au fost încărcate obiectele furate din cimitir a fost interceptată de polițiști cu puțin înainte de ora 4 dimineața. Ce le-a atras atenția oamenilor legii a fost viteza cu care circula duba, peste limita legală. Bănuind că duba transportă ceva suspect, polițiștii au plecat în urmărirea mașinii, potrivit Merate Online.

În cele din urmă, șoferul a abandonat mașina pe un drum fără ieșire. Atunci, persoanele aflate în mașină au luat-o la fugă pe câmpurile din zonă, pierzându-și urma. Bunurile furate din cimitir au fost recuperate, iar acum, autoritățile sunt în plin proces de restituire către proprietarii de drept. Rudele persoanelor decedate, ale căror morminte au fost profonate, nu au putut decât să bucure la aflarea veștii.

Hoții nu au fost până la această oră prinși.

Cum au comentat autoritățile locale incidentul din cimitir

Administrația locală din Merate și-a exprimat indignarea față de indicidentul din cimitr. Acesta a fost descris drept un act rușinos și laș împotriva unui loc sacru. Mesajul a fost însoțit de mulțumiri pentru Poliția de Stat și, în special, ofițerilor aflați în patrulă în seara de duminică spre luni. Intervenția lor promptă a permis permis recuperarea bunurilor furate.

