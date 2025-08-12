B1 Inregistrari!
Hoții care au spart vila lui Brad Pitt, prinși de poliție. Cum s-a întâmplat totul

Elena Boruz
12 aug. 2025, 22:53
Sursa: Facebook/Brad Pitt

Locuința lui Brad Pitt din cartierul exclusivist Los Feliz, cunoscută sub numele de „Steel House” și evaluată la aproximativ 5,5 milioane de dolari, a fost ținta unei spargeri spectaculoase pe 25 iunie 2025. Potrivit poliției, incidentul s-a produs în timp ce actorul se afla plecat pentru promovarea filmului F1: The Movie.

Cel puțin trei dintre suspecți ar fi escaladat gardul de securitate și ar fi intrat în vilă printr-o fereastră din față. Odată pătrunși în interior, aceștia au răscolit camerele, provocând dezordine și căutând obiecte de valoare, informează New York Post. Poliția nu a precizat exact ce bunuri au fost sustrase.

Cine sunt suspecții

Autoritățile au reținut patru persoane în legătură cu acest caz. Conform surselor apropiate anchetei, indivizii sunt suspectați și de implicare în alte furturi comise în cartierele înstărite ale Los Angeles-ului.

Reținerile au avut loc joi seară, în partea de sud a orașului, în urma unei acțiuni coordonate de Divizia 77 a Departamentului de Poliție din Los Angeles. Ancheta continuă pentru a stabili întreaga rețea și posibili complici.

Ce măsuri de securitate vor fi luate

Cazul a readus în discuție securitatea locuințelor de lux din L.A., în special a vedetelor de la Hollywood. Poliția a anunțat că va intensifica patrulările în zonele cu risc și va colabora cu firme private de securitate pentru a preveni incidente similare.

Deși Brad Pitt nu a făcut încă declarații publice, surse din apropierea actorului au precizat că acesta colaborează cu autoritățile și că se vor lua măsuri suplimentare pentru protecția locuinței, conform The U.S. Sun.

