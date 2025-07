Hunter Biden îl atacă dur pe George Clooney și pe democrații care și-au întors spatele tatălui său: „Ce drept ai tu?”

Într-un interviu de peste trei ore, fiul fostului președinte american, Joe , îl atacă dur pe Clooney pentru dorința lui de a-l retrage pe Joe Biden din cursa prezidențială. Totodată acesta a dezvăluit și cauza reală a prestației slabe din dezbaterea ce a avut loc în 2024, relatează .

Printre cele mai importante momente din interviu, se numără momentul în care Hunter Biden a comentat despre prestația tatălui său în dezbaterea pe care a purtat-o cu Donald în 2024. Potrivit acestuia, Joe Biden ar fi luat somnifere, din cauza oboselii acumulate. „Tata a zburat cât ar fi înconjurat Pământul de trei ori. Are 81 de ani. Era epuizat”, a spus el.

Ce a spus Hunter Biden despre articolul lui Clooney din New York Times

Într-un mod destul de vulgar, Hunter l-a atacat direct pe George Clooney, care a publicat în New York Times, un articol în care îl ruga pe Joe Biden să renunțe la cursa prezidențială: „Ce treabă ai tu cu asta? Ce drept ai să calci în picioare un om care a slujit această țară timp de 52 de ani?”, a declarat el. „Să ieși public și să scrii un editorial întreg în New York Times e o lovitură sub centură.”

Zvonurile privind cocaina de la Casa Albă, negate

Hunter a mai vorbit și despre trecutul său legat de droguri și alcool, dar, a declarat că nu mai este dependent din 2019, în plus, a negat toate zvonurile cu privire la cocaina găsită în 2023 în Casa Albă, care, potrivit zvonurilor, i-ar fi aparținut. „De ce aș duce cocaină în Casa Albă și aș lăsa-o lângă sala de așteptare?”, a spus acesta, potrivit .

Joe Biden a fost foarte criticat după prestația pe care a avut-o în 2024, care a fost urmată, la scurt timp, de decizia sa de a se retrage din cursa pentru un al doilea mandat. Hunter a spus că decizia tatălui său nu a fost din cauza unei incapacități, mai degrabă din cauza unei presiuni venite din interiorul partidului: „L-am văzut îmbătrânind în fața noastră, dar asta nu înseamnă că nu mai poate. E tot acolo.”