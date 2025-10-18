B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Ideea unui tunel între Rusia și SUA, discutată la întrevederea dintre Trump și Zelenski. Reacția liderului de la Kiev a stârnit amuzamentul

Ideea unui tunel între Rusia și SUA, discutată la întrevederea dintre Trump și Zelenski. Reacția liderului de la Kiev a stârnit amuzamentul

B1.ro
18 oct. 2025, 13:31
Ideea unui tunel între Rusia și SUA, discutată la întrevederea dintre Trump și Zelenski. Reacția liderului de la Kiev a stârnit amuzamentul
Sursa foto: X
Cuprins
  1. Cum a comentat Zelenski ideea unui tunel „Putin-Trump”
  2. Când a fost prima dată adusă în discuție ideea unui tunel Rusia-SUA
  3. Cât estimează Dmitriev că ar costa contrucția tunelului

Kremlinul aduce în discuție un plan cu adevărat nebunesc: construirea unui tunel feroviar „Putin-Trump”. Acesta ar urma să fie construit în Strâmtoarea Bering, cu scopul de a lega Rusia și SUA. Ideea, tratată cu multă seriozitate de ruși și expusă de emisarul de investiții al lui Vladimir Putin, Kirill Dmitriev, a fost privită cu scepticism și umor la Washington.

Cum a comentat Zelenski ideea unui tunel „Putin-Trump”

Dmitriev a lansat ideea tunelului „Putin-Trump” joi seară, după o convorbire telefonică dintre cei doi lideri. Președinții american și rus au convenit să se vadă la Budapeste pentru a negocia pacea în Ucraina.

Întrebat despre ideea emisarului rus vineri, în timpul întâlnirii de la Washington cu Zelenski, Donald Trump a descris-o ca fiind „interesantă”. Mai apoi, liderul american s-a adresat omologului său ucrainean, întrebându-l și pe el ce părere are despre un tunel Rusia-America.

„Nu sunt mulțumit de această idee”, a răspuns liderul de la Kiev, stârnind râsete, potrivit Reuters.

Când a fost prima dată adusă în discuție ideea unui tunel Rusia-SUA

Strâmtoarea Bering, cu o lățime de 82 km în cel mai îngust punct, separă vasta și slab populata regiune Chukotka a Rusiei de Alaska. Ideile de a le lega există de cel puțin 150 de ani. Micile insule Diomede, una rusească și una aparținând SUA, se află în mijlocul strâmtorii, la doar 4 km distanță.

Dmitriev a declarat că un plan pentru un „Pod Mondial pentru Pace Kennedy-Hrușciov” a fost lansat încă din perioada Războiului Rece. El a postat o schiță din acea perioadă a traseului pe care l-ar fi putut urma și un grafic care arată traseul pe care l-ar avea noul tunel.

„Fondul de investiții rusești a construit primul pod feroviar Rusia-China. A venit momentul să facem mai mult și să conectăm continentele pentru prima dată în istoria omenirii. A venit momentul să conectăm Rusia și SUA”, a spus Dmitriev.

Cât estimează Dmitriev că ar costa contrucția tunelului

Dmitriev a propus ca tunelul să fie construit de The Boring Company, o companie americană de construcții de tuneluri deținută de Elon Musk.

„Imaginați-vă conectarea SUA și Rusia, a Americilor și a Afro-Eurasiei cu Tunelul Putin-Trump – o legătură de 112 kilometri care simbolizează unitatea. Costurile tradiționale sunt de peste 65 de miliarde de dolari, dar tehnologia Boring Company le-ar putea reduce la mai puțin de 8 miliarde de dolari. Haideți să construim un viitor împreună”, a scris Dmitriev pe X.

Elon Musk nu a oferit nicio poziție publică despre această idee. Nu a existat niciun răspuns public imediat din partea lui Musk.

Tags:
Citește și...
Prințul Andrew renunță la titlurile regale. Fratele Regelui Charles s-a confruntat cu acuzații de spionaj și abuz sexual
Externe
Prințul Andrew renunță la titlurile regale. Fratele Regelui Charles s-a confruntat cu acuzații de spionaj și abuz sexual
Giorgia Meloni reacționează după ce a fost numită „curtezana lui Donald Trump”, în Italia. De la ce a pornit totul
Externe
Giorgia Meloni reacționează după ce a fost numită „curtezana lui Donald Trump”, în Italia. De la ce a pornit totul
Donald Trump cere încheierea cât mai rapidă a războiului din Ucraina: „Gata, mergeți acasă la familiile voastre în pace”
Externe
Donald Trump cere încheierea cât mai rapidă a războiului din Ucraina: „Gata, mergeți acasă la familiile voastre în pace”
Trump vrea un „Arc de Triumf” la Washington. Cum arată monumentul dorit de președintele american (FOTO)
Externe
Trump vrea un „Arc de Triumf” la Washington. Cum arată monumentul dorit de președintele american (FOTO)
Trump și Zelenski, discuții cruciale la Casa Albă. Acordul propus de Zelenski și ce a spus Trump despre negocierile de pace (VIDEO)
Externe
Trump și Zelenski, discuții cruciale la Casa Albă. Acordul propus de Zelenski și ce a spus Trump despre negocierile de pace (VIDEO)
Cum a reușit câinele unui pompier să pornească un incendiu. Momentul a fost surprins de camerele de supraveghere (VIDEO)
Externe
Cum a reușit câinele unui pompier să pornească un incendiu. Momentul a fost surprins de camerele de supraveghere (VIDEO)
Înșelătorie și trafic de organe. O tânăra a fost păcălită să meargă în Thailanda pentu un job de modelling, apoi ucisă
Externe
Înșelătorie și trafic de organe. O tânăra a fost păcălită să meargă în Thailanda pentu un job de modelling, apoi ucisă
Zelenski, înainte de întâlnirea cu Trump: „Putin nu este mai curajos decât Hamas sau orice alt terorist”
Externe
Zelenski, înainte de întâlnirea cu Trump: „Putin nu este mai curajos decât Hamas sau orice alt terorist”
Viktor Orban, despre întâlnirea Trump-Putin: „Am stabilit cele mai importante sarcini şi pregătirile au început”
Externe
Viktor Orban, despre întâlnirea Trump-Putin: „Am stabilit cele mai importante sarcini şi pregătirile au început”
Rogobete, întâlnire cu reprezentanți din Departamentul de Justiție al SUA. Ce s-a discutat la Washington
Externe
Rogobete, întâlnire cu reprezentanți din Departamentul de Justiție al SUA. Ce s-a discutat la Washington
Ultima oră
14:01 - Prințul Andrew renunță la titlurile regale. Fratele Regelui Charles s-a confruntat cu acuzații de spionaj și abuz sexual
12:55 - Denise Rifai a spus lucrurilor pe nume. Cum i-a caracterizat pe Traian Băsescu, Andreea Marin și Teo Trandafir
11:56 - 18 octombrie: Biserica Ortodoxă îl prăznuiește pe Sfântul Apostol și Evanghelist Luca
11:32 - Stelian Bujduveanu prezintă situația actualizată a bucureștenilor afectați de explozia din Rahova: „286 de persoane consiliate psihologic. 66 – cazate în hoteluri”
10:43 - Vremea sâmbătă, 18 octombrie. Umbrela, accesoriul pe care românii nu ar trebui să-l uite acasă
10:00 - O persoană rănită în timpul exploziei din Rahova, transportată în stare gravă la un spital din Austria
09:34 - Giorgia Meloni reacționează după ce a fost numită „curtezana lui Donald Trump”, în Italia. De la ce a pornit totul
09:02 - Donald Trump cere încheierea cât mai rapidă a războiului din Ucraina: „Gata, mergeți acasă la familiile voastre în pace”
08:24 - Mircea Lucescu, rușinat de salariul pe care îl primește de la Federația Română de Fotbal: „E umilitor”
02:00 - Top 5 Greșeli de Securitate pe Internet care îți pun banii în pericol