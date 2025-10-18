Kremlinul aduce în discuție un plan cu adevărat nebunesc: construirea unui tunel feroviar „Putin-Trump”. Acesta ar urma să fie construit în Strâmtoarea Bering, cu scopul de a lega Rusia și SUA. Ideea, tratată cu multă seriozitate de ruși și expusă de emisarul de investiții al lui Vladimir Putin, Kirill Dmitriev, a fost privită cu scepticism și umor la Washington.

Cum a comentat Zelenski ideea unui tunel „Putin-Trump”

Dmitriev a lansat ideea tunelului „Putin-Trump” joi seară, după o convorbire telefonică dintre cei doi lideri. Președinții american și rus au convenit să se vadă la Budapeste pentru a negocia pacea în Ucraina.

Întrebat despre ideea emisarului rus vineri, în timpul întâlnirii de la Washington cu Zelenski, Donald Trump a descris-o ca fiind „interesantă”. Mai apoi, liderul american s-a adresat omologului său ucrainean, întrebându-l și pe el ce părere are despre un tunel Rusia-America.

„Nu sunt mulțumit de această idee”, a răspuns liderul de la Kiev, stârnind râsete, potrivit .

Când a fost prima dată adusă în discuție ideea unui tunel Rusia-SUA

Strâmtoarea Bering, cu o lățime de 82 km în cel mai îngust punct, separă vasta și slab populata regiune Chukotka a Rusiei de Alaska. Ideile de a le lega există de cel puțin 150 de ani. Micile insule Diomede, una rusească și una aparținând SUA, se află în mijlocul strâmtorii, la doar 4 km distanță.

Dmitriev a declarat că un plan pentru un „Pod Mondial pentru Pace Kennedy-Hrușciov” a fost lansat încă din perioada Războiului Rece. El a postat o schiță din acea perioadă a traseului pe care l-ar fi putut urma și un grafic care arată traseul pe care l-ar avea noul tunel.

„Fondul de investiții rusești a construit primul pod feroviar Rusia-China. A venit momentul să facem mai mult și să conectăm continentele pentru prima dată în istoria omenirii. A venit momentul să conectăm Rusia și SUA”, a spus Dmitriev.

Cât estimează Dmitriev că ar costa contrucția tunelului

Dmitriev a propus ca tunelul să fie construit de The Boring Company, o companie americană de construcții de tuneluri deținută de Elon Musk.

„Imaginați-vă conectarea SUA și Rusia, a Americilor și a Afro-Eurasiei cu Tunelul Putin-Trump – o legătură de 112 kilometri care simbolizează unitatea. Costurile tradiționale sunt de peste 65 de miliarde de dolari, dar tehnologia Boring Company le-ar putea reduce la mai puțin de 8 miliarde de dolari. Haideți să construim un viitor împreună”, a scris Dmitriev pe X.

nu a oferit nicio poziție publică despre această idee. Nu a existat niciun răspuns public imediat din partea lui Musk.