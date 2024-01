Imagini cu copii israelieni ținuți ostatici în cuști de către teroriștii Hamas în Gaza / Un băiat israelian este lăsat să fie agresat de către alți tineri palestinieni (VIDEO)

Pe rețelele de socializare au apărut mai multe clipuri video care surprind mai mulți copii israelieni răpiți de către militanții Hamas și ținuți captivi în Fâșia Gaza.

În unul dintre clipurile video, un băiat israelian răpit este lăsat să fie agresat de către alți tineri palestinieni locali. În alte clipuri video, mulți alți copii israelieni sunt închiși în mai multe cuști.

Palestinian terrorists recording a video with a kidnapped Israeli boy they are holding hostage in Gaza, letting young local Palestinian kids abuse him.

To keep the conflicting going, they wan’t spread the hatred to the next generation.

— Visegrád 24 (@visegrad24)