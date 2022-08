Imagini cu vehicule militare ruse în clădirea unui reactor nuclear de la Zaporojie. Cresc îngrijorările privind un dezastru nuclear (FOTO)

Situația devine tot mai tensionată la centrala nuclșeară de la Zaporojie, unde au fost semnalate mai multe vehicule militare rusești, potrivit CNN.

Imaginile au început să circule, joi, pe rețelele sociale, însă nu este clar când au fost filmate. Materialul filmat înfățișează una dintre cele șase săli cu turbină situate în partea de vest a centralei nucleare, care este poziționată, la rândul său, aproape de orașul Energodar.

Vehiculele militare rusești, care par să fie camioane folosite în mod uzual de trupele Moscovei, se află pe latura vestică îndepărtată a clădirii, la parter, la circa 130 de metri de reactor.

Russia prepares provocations at Zaporizhzhia NPP on August 19 –

Licensed personnel instructed to remain home.

Rosatom representatives already left ZNPP.

Given the weapons at NPP, it is possible that 🇷🇺 could stage real terrorist attack at Europe’s largest NPP.

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en)