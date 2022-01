Imagini cu zeci de maşini îngheţate ajunse în Vladivostok. Au daună totală după o furtună pe mare (VIDEO)

Imagini uluitoare surprinse zilele trecute în portul Vladivostok din Rusia. Zeci de mașini japoneze au ajuns pe o navă de transport acoperită cu un strat gros de zăpadă și gheață. Nava a plecat din Busan, Coreea de Sud, pe 23 decembrie și au ajuns luni în portul Vladivostok din Rusia.

Gheața formată pe nave se acumulează ca urmare a unei combinații de vânt umed venit de pe mare și temperaturi sub 0 grade Celsius. Fenomenul poate fi un pericol pentru stabilitatea unei nave.

Temperaturile au atins şi -19 grade Celsius, în timp ce vânturile puternice de pe mare au aruncat apă peste maşinile aflate la bord, acoperindu-le cu un strat generos de gheaţă. Pe vas se aflau atât maşini noi, cât şi second-hand.

În unele cazuri, gheaţa a făcut ca geamurile să se spargă şi maşinile să fie afectate inclusiv la interior. „Este un coşmar. Aceste maşini sunt gunoaie acum. Mai pot fi folosite doar pentru piese”, a spus un martor, citat de The Mirror.

Nava s-a grăbit să ajungă în Rusia în ciuda avertismentelor privind vremea pentru a realiza importul vehiculelor, printre care şi multe maşini electrice, înaintea unor creşteri tarifare care urmau să fie aplicate la începutul anului 2022.

„După cum spun dealerii, transportatorii se grăbeau să livreze marfa în Rusia înainte de creşterea taxelor de import al vehiculelor electrice”, spune presa locală. Conform unor dealeri auto, la bord erau multe autovehicule Nissan Leaf, Toyota sau Honda.

Dozens of cars were delivered to the Russian port of Vladivostok caked in ice from several centimetres to half a metre. En route to Russia, the Japanese ‘Sun Rio’ cargo carrier experienced temperatures at around -19C with high winds at sea | https://t.co/Ob3ptvGuBi pic.twitter.com/uj3nRtjrP1

— RTÉ News (@rtenews) December 29, 2021