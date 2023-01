Imagini dramatice din tranșee: Un rus și un ucrainean se împușcă față-n față (VIDEO)

Noi imagini de pe frontul din Ucraina au devenit virale după ce au fost publicate pe rețelele de socializare. O dronă a surprins momentul în care în regiunea Donbas, rușii și ucrainenii au ajuns să lupte la mică distanță în tranșee.

O grupă de militari ruși a fost filmată când curăță unul din tranșeele din regiunea Donbas. Într-un colț există și un soldat ucrainean care deschide focul asupra unuia dintre soldații ruși care se ascunde după un mal de pământ.

În timp ce continuă să tragă să tragă, soldatul ucrainean se apropie de colțul după care se ascundea militarul rus, continuă să tragă spre inamic până când ajunge în dreptul colțului și ajunge față-n față cu rusul. Țevile celor două arme practic se lovesc una de cealaltă.

Ucraineanul este cel care în cele din urmă cade secerat în schimbul de focuri, ucis de la mică distanță.

