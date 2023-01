Imagini dramatice: Un alt depozit de muniție rusesc este aruncat în aer de forțele ucrainene (VIDEO)

Imaginile aeriene arată momentul în care un depozit de muniții este aruncat în aer într-o altă lovitură devastatoare pentru forțele ruse din estul Ucrainei.

Acesta este momentul în care un depozit de muniții a izbucnit în flăcări, în timp ce Ucraina a dat o lovitură devastatoare Rusiei. Imaginile aeriene au arătat un obuz transformând clădirea într-o minge de foc în regiunea ocupată în est, Luhansk.

Forțele Moscovei s-au instalat pe locul Svatove de două săptămâni când a fost aruncat în aer ieri, au spus autoritățile din Ucraina.

Videoclipul a arătat camioane parcate lângă clădire când aceasta a explodat.

Artillery of the 28th OMBr relentlessly fires at the invaders 🔥

The Russian invaders tried to disguise their stronghold in one of the captured buildings in the Bakhmut direction, but you cannot hide from our soldiers

— 🇺🇦War in Ukraine🇺🇦 (@Rinegati)