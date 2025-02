Imagini halucinante postate de Donald Trump: Președintele SUA, în slip alături de Netanyahu, cu dansatoare din buric cu barbă, statui de aur și ploi de dolari în Gaza Trump (VIDEO)

Președintele SUA, Donald Trump, a distribuit miercuri un clip creat cu ajutorul inteligenței artificiale în care apare în slip, înconjurat de dansatoare cu barbă, statui de aur care îl înfățișează, ploi de dolari.

În imagini mai sunt prezentați Elon Musk și Benjamin Netanyahu.

Acest scurt clip, postat de asemenea pe reţeaua miliardarului, Truth Social, a cărui origine este necunoscută, lasă se întrevadă ceea ce ar putea deveni enclava dacă Statele Unite preiau ”controlul”, aşa cum afirma acesta la începutul lui februarie.

“Trump Gaza is finally here.”

Donald Trump just posted this AI video on Truth Social about the Gaza Strip.

This is a reminder that in recent weeks, Trump has repeatedly said that the U.S. will “own Gaza” and has said its 2 million residents will be relocated. As he told Fox…

