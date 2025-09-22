Imagini șocante cu taifunul Ragasa care a generat îngrijorare în estul Asiei pot fi urmărite , pentru a vedea forța cu care lovește din acest an și pentru a-i urmări traiectoria. De asemenea, imagini cu taifunul Ragasa surprinse din spațiu de către sateliți au devenit virale pe rețelele de socializare.

The International Space Station just flew right over the eye of Super Typhoon Ragasa. Spectacular view from space. — Nahel Belgherze (@WxNB_)

Unde se deplasează taifunul Ragasa

Cu viteze ale vântului de 267 km/h (165 mph), super taifunul Ragasa a adus ploi torențiale și a forțat evacuarea a mii de oameni. Uraganul a măturat nordul Filipinelor luni și se prognozează că va ajunge în Hong Kong până miercuri.

Mii de oameni au fost evacuați și sute de zboruri au fost anulate înainte de furtuna majoră, echivalentă ca viteză a vântului cu un uragan de categoria 5.

Super taifunul Ragasa a lovit nord-estul Filipinelor luni cu vânturi egale cu cele ale unui uragan de categoria 5, provocând evacuări în masă, închideri de școli și sute de anulări de zboruri în întreaga regiune, în timp ce se apropia de Hong Kong și China continentală, potrivit .

Clipurile video distribuite de agențiile de dezastre au arătat provincia nordică Cagayan lovită de vânturi puternice și ploi abundente, declanșând valuri puternice și clătinând copacii violent.

Guvernul a suspendat activitatea și cursurile în Metro Manila și în mari părți din Luzon, pe măsură ce benzile de ploaie exterioare au început să lovească regiunea, declanșând avertizări de pene de curent, alunecări de teren, inundații și mări periculoase.

Zeci de zboruri anulate

Companie aeriană a anulat două duzini de zboruri interne, deservind în mare parte principalele noduri ale Luzonului, în timp ce porturile au suspendat serviciile de feribot.

Ragasa a avut viteze susținute ale vântului de 160 de mile pe oră, potrivit Centrului Comun de Avertizare pentru Taifunuri din Hawaii. Taifunul a fost prognozat să se deplaseze luni peste principala insulă filipină Luzon, unde autoritățile au avertizat asupra „condițiilor care pun viața în pericol”.

Biroul meteorologic din Filipine a prognozat inundații și alunecări de teren, fiind așteptate peste 20 de centimetri de precipitații în zonele de nord ale țării. Peste 10.000 de persoane au fost evacuate, iar școlile și birourile guvernamentale au fost închise în capitala Manila și în alte părți luni.

Se prognoza că furtuna se va deplasa spre vest, trecând la sud de Taiwan, spre Hong Kong, unde se aștepta să ajungă miercuri. Provincia vecină Guangdong din sudul Chinei se pregătea, de asemenea, pentru distrugeri pe scară largă.

Agenția de pompieri din Taiwan a declarat că evacuează aproximativ 3.500 de persoane din estul și sudul țării. Guvernul a închis unele parcuri naționale și le-a spus excursioniștilor să părăsească zona.

Cathay Pacific a declarat că anulează peste 500 de zboruri, inclusiv toate sosirile și plecările de pe Aeroportul Internațional Hong Kong, de marți, ora 18:00, până joi, ora 6:00, ora locală.

Ce măsuri au luat autoritățile

Autoritatea aeroportuară a orașului a declarat însă luni seară, într-un comunicat, că cele trei piste ale sale vor rămâne deschise și operaționale în timpul taifunului. Acesta a adăugat că va fi amenajată o zonă de odihnă pentru pasagerii blocați, iar personalul aeroportului va distribui gustări, apă îmbuteliată și pături. Unele restaurante și magazine din interiorul clădirii terminalului vor rămâne deschise 24 de ore.

Departamentul de educație din Hong Kong a declarat că școlile vor fi închise marți și miercuri.

Autoritățile din Shenzhen, un oraș chinezesc continental de la granița cu Hong Kong, au declarat că intenționează să evacueze 400.000 de persoane care locuiesc în regiuni predispuse la inundații și i-au sfătuit pe locuitori să facă stocuri de alimente. De asemenea, în sudul Chinei, operatorii feroviari au declarat că serviciul feroviar din Guangdong va fi redus începând de marți după-amiază și suspendat complet până miercuri.

În Taiwan, oficialii au emis avertizări terestre și maritime, au anunțat suspendarea unor servicii de feribot și zboruri și au început evacuări minore în zonele muntoase.