Imagini incredibile: Cum folosesc ucrainenii blindatul australian Bushmaster (video)

Armata ucraineană folosește activ vehicul blindat „Bushamaster”, oferit de australieni. Soldații au apelat la ajutorul acestuia într-un mod inedit și anume pentru tractarea unui blindat rusesc capturat.

Imaginile publicare de soldații ucraineni arată cum Bushmaster-ul, un vehicul blindat rezistent la mine si protejat împotriva ambuscadelor (MRAP) tractează un transportor blindat amfibiu BTR-80 de fabricație sovietică.

„Modelul BTR-80 este relativ modern comparativ cu alte vehicule blindate folosite de armata rusă în războiul declanșat de Vladimir Putin pe 24 februarie, el intrând în dotarea forțelor armate sovietice în 1986”, notează

: The Australian🇦🇺 supplied Bushmaster MRAP found a new role as a armoured recovery vehicle; this time pulling a captured Russian BTR-80 back from the front lines.

— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons)