Împușcături într-o școală din Virginia / Cel puțin o persoană este rănită (FOTO)

Cel puțin un membru al personalului școlar este rănit în urma împușcăturilor dintr-o școală din Virginia, SUA. Polițiștilor le-a fost semnalată o serie de împușcături la Richneck Elementary School din orașul Newport News, Virginia.

Incidentul s-a desfășurat la Richneck Elementary School, o școală generală pentru copii cu vârste între cinci și nouă ani. Cel puțin o persoană a fost împușcată. Amploarea rănilor nu este încă precizată.

Autoritățile continuă ancheta, momentan nu există informații dacă cineva a fost ucis în urma focurilor de armă trase în școală, potrivit .

Pentru ca părinții să poată să își aștepte copiii în siguranță, a fost creat un loc de reunificare. Presa străină menționează că școala este închisă.

UPDATE: says one adult was shot. Injuries unknown at this time. They were taken to hospital. No students injured. Here’s a view from outside the school from Chopper 10

— Brett Hall (@BrettHNews)