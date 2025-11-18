În timpul unei apariții recente la podcastul „Arlene is Alone”, Sophie Grégoire a vorbit deschis despre cum a afectat-o noua relație a fostului ei soț, Justin Trudeau, cu Katy Perry. Deși Sophie Grégoire este vizibil afectată de turnura pe care a luat-o viața ei, aceasta este atentă ca sentimentele pe care le are să nu o împingă spre decizii greșite.

„Știți, suntem ființe umane și lucrurile ne afectează. Normal. Cum reacționezi la lucruri este decizia ta. Așa că aleg să încerc să ascult muzica în loc de zgomot”, a spus Sophie.

Când au divorțat Sophie Grégoire și fostul prim-ministru canadian, Justin Trudeau

Grégoire și Trudeau și-au anunțat despărțirea în august 2023. Cei doi erau căsătoriți din 2005 și sunt părinții a trei copii – Xavier, Ella-Grace și Hadrien.

În cadrul podcastului, Sophie Grégoire recunoaște că informațiile care circulă în spațiul public despre soțul ei o pot afecta. Fosta soție a lui Justin Trudeau crede că este important să își permită să simtă toate acele emoții neplăcute. Ca avocat, a înțeles ce efecte negative poate avea reprimarea sentimentelor pe termen lung.

„Mă voi lăsa dezamăgită de cineva, mă voi lăsa furioasă, tristă”, a spus Grégoire. „Și știu sigur cât de important este, ca avocat pentru sănătate mintală, să simt aceste emoții”.

De asemenea, Sophie susține că fostul ei soț este o prezență constantă în viața copiilor ei și nu se consideră o „mamă singură”.

„Cu siguranță nu sunt o mamă singură”, a spus Grégoire, potrivit . „Am alături un tată care are o dragoste profundă și disponibilitate pentru copiii săi”.

Cum au fost surprinși Justin Trudeau și Katy Perry

Zvonurile despre o posibilă relație între Justin Trudeau și Katy Perry au apărut după ce cei doi au fost fotografiați îmbrățișându-se, în luna septembrie. Însă, apariția care a clarificat legătura dintre ei a avut loc în octombrie, în perioada aniversării cântăreței, când Justin și Katy au apărut ținându-se de mână, la Crazy Horse din Paris.