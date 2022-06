În maiou pe front. Comandantul unui regiment din Doneţk se plânge că el și colegii săi au fost trimişi în Ucraina să fie măcelăriţi (VIDEO)

Comandantul regimentului 113 al Republicii Populare Donețk (DNR) s-a plâns, într-un clip postat pe un canal de Telegram, că el și colegii săi au fost trimiși în Ucraina fără arme, medicamente sau alimente. De altfel, apar tot mai multe mărturii similare. Din cauza proastei pregătiri, echipări și coordonări, mulți soldați ruși au dezertat, iar cei care au luptat și s-au revenit în Rusia refuză să se mai întoarcă pe front, deși li se cere acest lucru.

Comandantul regimentului 113 stă în faţa soldaţilor săi și citește de pe foaie nemulțumirile lor. El spune că au luptat încă de la începutul invaziei pe frontul din Herson „în foame şi frig”, fără medicamente sau arme corespuzătoare.

De altfel, în imagini se vede că unii soldaţi sunt în maiouri sau pantofi sport, iar unii dintre ei sunt răniți, scrie

Comandatul s-a mai plâns că au fost trimişi să fie măcelăriţi şi cere să fie oprită mobilizarea forţată: „Nu a trecut nimeni de vreun control medical, au mobilizat copii care suferă de boli psihice, taţi, tutori”.

Canalul Telegram pro-rus care a postat clipul a publicat și alte înregistrări în care luptătorii din regiunea ucraineană Donbas se plâng de condițiile în care sunt nevoiți să lupte.

