Suedia schimbă politica de imigrație și introduce sancțiuni mai dure. Când pot fi retrași permisele de ședere pentru migranți

Iulia Petcu
24 mart. 2026, 20:34
sursa foto: X/@visegrad24
Cuprins
  1. Ce presupune noua regulă privind „viața cinstită”
  2. Ce alte situații pot duce la pierderea permisului de ședere
  3. Când ar putea intra în vigoare modificările

Guvernul suedez propune o schimbare semnificativă în politica de imigrație, care ar putea duce la expulzarea migranților ce nu respectă anumite standarde de conduită. Inițiativa vine într-un context politic tensionat, înaintea alegerilor legislative programate pentru toamnă.

Ce presupune noua regulă privind „viața cinstită”

Executivul de la Stockholm a anunțat un proiect legislativ care introduce obligația ca migranții să adopte un comportament responsabil și conform regulilor societății. Măsura ar permite retragerea permisului de ședere în situații în care autoritățile constată abateri.

„Respectarea legilor şi regulilor vine de la sine. Ea trebuie să vină de la sine şi să facem tot ceea ce putem pentru a trăi în mod respeonsabil şi a nu ne face rău ţării noastre”, a declarat ministrul Migrației, Johan Forssell.

Oficialul a explicat că sunt vizate inclusiv situații precum neplata datoriilor sau nerespectarea deciziilor administrative, dar și obținerea frauduloasă a documentelor de ședere. În aceste cazuri, autoritățile pot decide expulzarea persoanelor vizate.

„Dacă, de exemplu, nu-ţi plăteşti datoriile, dacă nu te conformezi deciziilor autorităţilor suedeze, dacă abuzezi de sistemul de alocaţii, dacă obţii un permis de sejur suedez prin mijloace frauduloase, atunci n-ai dreptul să fii aici”, a subliniat acesta.

Ce alte situații pot duce la pierderea permisului de ședere

Pe lângă abaterile administrative sau financiare, guvernul ia în calcul și comportamente considerate incompatibile cu normele sociale, precum munca nedeclarată sau neplata amenzilor, scrie AFP. Aceste situații ar putea fi invocate pentru revocarea dreptului de ședere, relatează Digi24.

Un aspect controversat îl reprezintă modul în care declarațiile publice ar putea fi interpretate în anumite contexte sensibile. Autoritățile susțin că acestea nu sunt decisive, dar pot indica alte riscuri.

„Declaraţiile, adică ceea ce spune sau exprimă o persoană, nu trebuie să fie considerate în ele însele o dovadă a unei lipse de cinste, însă pot fi un indiciu, de exemplu, al unei legături cu extremismul violent, ceea ce poate fi, astfel, un semn al unei lipse de moralitate”, a explicat Ludvig Aspling.

Când ar putea intra în vigoare modificările

Proiectul face parte dintr-un pachet mai amplu de reforme prin care guvernul de dreapta încearcă să înăsprească regimul imigrației înaintea scrutinului din septembrie. Inițiativa reflectă o direcție politică mai strictă față de migrație.

Dacă va fi adoptată de Parlament, legea ar urma să intre în vigoare începând cu 13 iulie, oferind autorităților instrumente extinse de control asupra statutului migranților.

