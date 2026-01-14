Problema Groenlandei, teritoriul autonom danez pe care dorește să-l anexeze Donald Trump, va fi subiectul discutat în cadrul unei întâlniri programată să se desfășoare la Casa Albă.

Problema Groenlandei, miza întâlnirii

Miniştrii de externe danez şi groenlandez vor merge miercuri la Casa Albă pentru o . Problema Groenlandei, insula pe care Donald Trump o dorește cu orice preț,va fi subiectul discuțiilor. Cei doi oficiali se vor întâlni cu secretarul de stat Marco Rubio și cu vicepreședintele JD Vance, încercând să dezamorseze criza provocată de Trump, comentează AFP.

Întâlnirea are loc la solicitarea ministrului danez de externe Lars Lokke Rasmussen. Discuțiile au fost programate la Casa Albă, conform protocolului, pentru deoarece a dorit să participe și . Acesta din urmă este un susținător al ideii anexării insulei.

El a făcut remarci foarte dure la adresa Danemarcei în timpul unei vizite în Groenlanda din primăvară, unde a mers, deși nu fusese invitat. De altlfel JD Vance s-a remarcat ca un dușman al democrațiilor europene. În mai multe discursuri și în acțiunile la care a participat s-a afirmat ca un susținător al patidelor extremiste din Europa.

De la revenirea la putere în urmă cu aproape un an, Donald Trump a insistat să preia această insulă, slab populată, dar bogată în resurse. El a invocat un pretext de natură strategică. Acest pretext este respins de aliații europeni din cadrul . Cu toate acestea, amenințările lui s-au intensificat după operațiunea prin care a fost capturat Nicolas Maduro.

Danemarca vrea o dezamorsare a crizei

Deși, evident, merge pe un teren ostil, Lokke Rasmussen şi-a exprimat speranţa să clarifice „anumite neînţelegeri” referitoare la problema Groenlandei. Atât țara sa, cât și guvernul groenlandez resping resping orice idee ca insula să se alăture Statelor Unite. Mai ales că intențiile lui Trump de a anexa teritoriul nu țin cont de voința populației autohtone.

Șeful de la Casa Albă a amplificat și mai mult criza, în ultimele zile, declarând că va prelua teritoriul autonom danez „într-un fel sau altul”. El a sugerat, atunci când nu a spus-o de-a dreptul, că ar putea ocupa militar teritoriul respectiv.

Danemarca, membră NATO, respinge acuzaţiile americane conform cărora nu ar proteja suficient Groenlanda în faţa Rusiei şi Chinei. Copenhaga subliniază că a investit aproape 90 de miliarde de coroane (12 miliarde de euro) pentru a-şi întări prezenţa militară în Arctica.

Anexarea ar fi o lovitură împotriva sistemului de drept internațional, dar și asupra sistemului de alianțe militare occidental. Experții avertizează că o operațiune militară de acest fel ar duce la destrămarea NATO. În plus, ar fi o încurajare și pentru alte state agresoare de a anexa teritorii mai slab apărate, având în vedere precedentul.

Problema Groenlandei văzută de experți

Penny Naas, cercetătoare la German Marshall Fund of the United States (GMFUS), un centru de studii asupra relaţiilor transatlantice, crede că reuniunea s-ar putea încheia rapid dacă americanii insistă cu cererile de a anexa insula. Problema Groenlandei ar putea duce la amplificarea tensiunilor din interiorul NATO.

„Dacă există chiar şi o mică nuanţă, aceasta ar putea duce la o conversaţie diferită”, consideră ea.

Premierul groenlandez, Jens-Frederik Nielsen, a declarat în timpul unei vizite la Copenhaga că țara sa preferă Danemarca, iar nu Statele Unite. Alături de Nielsen la Copenhaga, prim-ministrul danez Mette Frederiksen a subliniat că a fost uşor să reziste la ceea ce a numit o „presiune complet inacceptabilă din partea celui mai apropiat aliat al nostru”.

„Ne confruntăm cu o criză geopolitică şi, dacă trebuie să alegem între Statele Unite şi Danemarca, atunci alegem Danemarca. Groenlanda nu va aparţine Statelor Unite. Groenlanda nu va fi condusă de Statele Unite. Groenlanda nu va face parte din Statele Unite”, a declarat marţi premierul groenlandez, Jens-Frederik Nielsen, în timpul unei vizite la Copenhaga.

Donald Trump trece la amenințări

Aflând despre declarațiile premierului Groenlandei, Donald Trump a trecut la amenințări directe, arătând că nu este interesat de ceea ce-și doresc locuitorii insulei. El a declarat că preferințele pentru Danemarca ar putea reprezenta o mare problemă pentru premierul Nielsen.

„Nu ştiu nimic (despre prim-ministrul groenlandez), dar asta va deveni o mare problemă pentru el”, a spus Trump.

La scurt timp după întâlnirea de la Casa Albă, o delegaţie a Congresului american – compusă în principal din democraţi, dar şi cu un republican – va călători la Copenhaga pentru a-şi exprima solidaritatea cu Danemarca.

„Ameninţările continue ale preşedintelui Trump la adresa Groenlandei sunt inutile şi nu fac decât să slăbească alianţa noastră în cadrul NATO”, a declarat senatorul democrat Dick Durbin.