Incendierea locuinței guvernatorului din Pennsylvania. Suspectul, acuzat de tentativă de omor

Suspectul arestat pentru incendierea locuinței guvernatorului statului Pennsylvania, Josh Shapiro, a fost acuzat de . Este vorba despre un bărbat în vârstă de 38 de ani, care a recunoscut că intenționa să-l atace pe guvernator.

Presupusul incendiator a fost pus sub acuzare de un tribunal american și va fi judecat pentru tentativă de omor şi terorism. El a incendiat locuița lui Josh Shapiro, unul dintre liderii Partidului Democrat, folosind cocktailuri Molotov, relatează AFP. Numele lui Josh Shapiro apare cu regularitate în ca un potenţial candidat democrat la Casa Albă în 2028.

În vârstă de 51 de ani, el s-a numărat printre propunerile pentru funcția de vicepreședinte, alături de Kamala Harris. În cele din urmă, aceasta a optat pentru guvernatorul de Minnesota, Tim Walz, pe care l-a avut ca partener în cursa prezidenţială din 2024.

Incendiul a fost provocat în noaptea de duminică, când guvernatorul se ala alături de familia sa la reședința oficială din Harrisburg, capitala statului Pennsylvania. El și familia sa, au fost treziți şi evacuați de serviciul de securitate din cauza incendiului.

„Deşi a fost stins, a provocat pagube semnificative unei părţi a reşedinţei”, au precizat autorităţile într-un comunicat.

JUST IN: A man who allegedly climbed a security fence in the middle of the night and set fire to Pennsylvania Governor Josh Shapiro’s mansion was denied bail Monday. He faces charges including attempted homicide, terrorism, and arson.

Photos from inside Pennsylvania Governor’s mansion after police say an arsonist set fire to the house while Governor Shapiro and his family slept inside around 2am.

Cody Balmer of Harrisburg was arrested – planned charges include attempted murder and terrorism.

