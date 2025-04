Incendiu la locuința unui important opozant al lui Donald Trump. Poliția a arestat un suspect

Locuința guvernatorului statului Pennsylvania, Josh Shapiro, unul dintre liderii , a fost incendiată intenționat. a deschis o anchetă și a arestat un suspect.

Josh Shapiro este considerat un nume important în Partidul Democrat și un opozant al actualului președinte . Locuința guvernatorului statului Pennsylvania a fost incendiată cu intenție, după cum relatează AFP, citând surse din poliție.

Numele guvernatorului a fost menţionat, în campania electorală de anul trecut, pentru o eventuală candidatură la funcția de vicepreşedinte alături de Kamala Harris. În cele din urmă, aceasta a optat pentru guvernatorul statului Minnesota, Tim Walz. Candidații democrați au fost înfrânți, în alegerile din noiembrie de Donald Trump și JD Vance.

La momentul izbucnirii , Shapiro, în vârstă de 51 de ani, se afla în reşedinţa oficială împreună cu familia. Focul a cuprins casa pe care o deține Harrisburg, capitala statului Pennsylvania, după cum a informat poliţia.

„Deşi incendiul a fost stins, a provocat pagube semnificative unei părţi a reşedinţei”, se arată într-un comunicat de presă.

În cadrul unei conferinţe de presă, poliţia a anunţat că a reținut un suspect, în acest caz. Este vorba despre un bărbat în vârstă de 38 de ani, pe nume Cody Balme. Acesta ar fi intrat în casa guvernatorului cu un dispozitiv incendiar artizanal.

Last night at the Governor’s Residence, we experienced an attack not just on our family, but on the entire Commonwealth of Pennsylvania.

This kind of violence has become far too common in our society, and it has to stop.

— Governor Josh Shapiro (@GovernorShapiro)