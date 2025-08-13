Pompierii se luptă cu mai multe incendii izbucnite în Grecia, în timp ce un val de căldură torențial face ravagii în sudul Europei. Doar în ultimele 24 de ore, peste 152 de noi incendii au izbucnit în Grecia – iar mii de oameni au fost evacuați.

Noii incendii în Grecia

Aproximativ 4.850 de pompieri sunt angajați într-o luptă pe mai multe fronturi pentru a stinge flăcările.Cel puțin trei persoane au murit în Spania, Albania și Turcia, iar alte zeci, inclusiv pompieri, au fost duse la spitale cu inhalare de fum și arsuri.

Temperaturile au depășit 40°C în mai multe locații la începutul acestei săptămâni, temperaturile record atingând Franța și Slovenia.

În Grecia, mii de oameni au fost evacuați din insulele turistice Chios și Zakynthos.

În vestul Peloponezului, flăcările au cuprins orașul Patras peste noapte, distrugând case, afaceri și vehicule.

Pe Zante, trei fronturi de incendiu separate, care se întind pe mai mult de 15 km (9 mile), rămân necontrolate. Au fost raportate pagube la locuințe, facilități turistice și terenuri agricole.

Printre victime se numără și pompieri

Cel puțin 13 pompieri au fost tratați pentru arsuri și alte răni, a declarat miercuri purtătorul de cuvânt al pompierilor, Vassilis Vathrakogiannis, avertizând că condițiile ar putea deveni și mai dificile în zilele următoare.

„Astăzi va fi o altă zi foarte dificilă, deoarece riscul de incendii de vegetație pentru majoritatea regiunilor țării va fi foarte mare”, a spus Vathrakogiannis.

Bărcile de salvare au evacuat persoanele prinse în flăcările care avansează pe plaja din Chios, iar autoritățile au solicitat aeronave de stingere a incendiilor din alte țări ale Uniunii Europene, potrivit .

Sudul Europei, afectat de incendii

În Spania, peste 4.000 de persoane au fost evacuate peste noapte în provincia León, în nord-vestul insulei. Un pompier voluntar a murit în aceeași zonă.

Guvernul spaniol nivelul național de răspuns la situații de urgență.

„Suntem expuși unui risc extrem de incendii forestiere. Vă rugăm să fiți foarte precauți”, a declarat prim-ministrul Pedro Sanchez.

În Portugalia, pompierii s-au luptat cu trei incendii de vegetație de amploare, inclusiv un incendiu de amploare în Trancoso, în centrul țării.

Oamenii de știință avertizează că încălzirea globală face ca verile mediteraneene să fie mai calde și mai uscate, alimentând sezoane de incendii mai lungi și mai intense.