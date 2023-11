Incendiu devastator în China. Clădirea unei companii a luat foc și a ucis 11 oameni și rănit alți 51

Un incendiu puternic a avut loc în China, în provincia Shanxi, joi, la clădirea unei companii, unde 11 oameni și-au pierdt viața, iar alții 51 sunt răniți.

63 de persoane au fost evacuate în total, dintre care 51 au fost transportate la spital. S-a confirmat decesul a 11 persoane, conform

Incendiul s-a produs în jurul orei 06.50, ora locală, într-o clădire cu patru etaje a companiei de producție a cărbunelui Yongju, din provincia Shanxi.

Încă nu a fost stabilită cauza incendiului, dar Ancheta este în curs de desfășurare.

Alt accident care s-a soldat cu moartea a 11 persoane s-a produs în iulie, când acoperișul unei săli de sport a căzut peste oameni.

În China au adesea loc accidente industrial din cauza nerespectării normelor de securitate.

