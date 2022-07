Incendiu la un hostel din Moscova: Opt persoane au murit, iar alte sute de oameni au fost evacuați

Un hostel din Moscova s-a soldat cu cel puţin opt morţi, au anunţat autoriţile ruse. Sute de persoane au fost evacuate.

„Potrivit primelor informaţii, au murit opt persoane şi alte patru au fost spitalizate”, au precizat anchetatorii într-un comunicat.

A hostel in a multi-storey building on Alma-Atinskaya Street burned down at night in .

Eight people died, all of them were migrants. The presumed cause of the fire was an electrical malfunction.

— NEXTA (@nexta_tv)