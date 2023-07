Incendiu masiv la o clădire istorică din centrul Moscovei (VIDEO)

Flăcările au cuprins acoperișul unei clădiri din centrul Moscovei care găzduiește restaurantele „Cafe Pușkin” și „Turandot”, au declarat serviciile ruse de urgență, joi, pentru .

Incendiul s-a produs joi, la un imobil situat în zona centrală a capitalei ruse, fiind nevoie de închiderea unei secțiuni din bulevardul pe care se află acesta.

The restaurant „Cafe Pushkin” is on fire in Moscow.

— Natalka (@NatalkaKyiv)