Incendiu puternic în apropiere de Moscova. Un centru comercial a luat foc

Un centru comercial din orașul Balashikha, care se află lângă Moscova, a luat foc iar acoperișul s-a prăbușit parțial, a declarat un purtător de cuvânt al serviciilor de urgență pentru RIA Novosti.

A avut loc o prăbușire a acoperișului clădirii pe o suprafață de 900 de metri pătrați”, a relatează autoritățile locale conform RIA Novosti.

Suprafața totală a incendiului a crescut la zece mii de metri pătrați, potrivit biroului central al Ministerului Situațiilor de Urgență din Regiunea Moscova.

The area of the fire in the Stroytrakt shopping center increased to 9 thousand square meters, the emergency services report.

The cause of the fire was a short circuit due to rain, the Ministry of Emergency Situations said.

