Incendiu puternic lângă o stație de tren din Moscova

Un incendiu devastator a izbucnit în apropierea stației de tren Leningradsky din Moscova, creând panică și alertând autoritățile de urgență, conform informațiilor de la fața locului transmise pe Twitter.

Detaliile exacte privind cauza și amploarea incendiului nu au fost încă dezvăluite, dar primele informații sugerează că acesta a provocat panică și dezordine în zonă.

It is fire time again. A strong fire broke out near the Moscow Leningradsky railway station.

