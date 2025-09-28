Incident grav la bordul unei aeronave: O femeie cu o sticlă de vodcă, evacuată după o aterizare de urgență

Incident grav la bordul unei aeronave EasyJet care trebuia să ajungă în Corfu din Manchester. Pentru că un pasager gălăgios a provocat un adevărat scandal în timpul zborului, căpitanul aeronavei a decis să aterizeze de urgență în Milano.

Ce a cauzat aterizarea de urgență

Mulți călători au salutat decizia, în timp ce pasagerul scandalagiu a fost dat jos din zborul EasyJet, după ce avionul din Manchester a fost forțat să devieze de la ruta planificată.

Zborul se afla în drum spre Corfu din Manchester, joi, când a fost forțat să devieze spre Milano.

Imaginile cu incidentul au arătat pasageri aplaudând în timp ce un bărbat a fost dat jos din avion de către ofițerii italieni.

Se pare că o stewardesă a trebuit să-l imobilizeze pe pasager, care „se clătina înainte și înapoi” pe scaun.

Spectatorii au raportat că o femeie care ținea o sticlă de vodcă a fost, de asemenea, târâtă afară din avion, dar acest lucru nu a fost surprins de cameră.

Una dintre persoane a spus: „Eram cam la jumătatea zborului și exista un mic obstacol în spate, potrivit .

Stewardesa petrecea mult timp acolo, până în punctul în care nu se mai putea îndepărta de el.

Căpitanul a intervenit prin interfon spunând că vor face o aterizare de urgență din cauza tulburării ordinii publice și că a existat un incident.”

Intervenție în forță a polițiștilor

Aceștia au adăugat că poliția din Milano a încercat să-l încătușeze pe pasagerul scandalagiu, care se agăța de scară în timp ce era scos din avion. Vehiculele poliției au fost parcate în afara aeronavei timp de 30 până la 40 de minute, a susținut pasagerul.

Zborul a continuat spre insula grecească după o întârziere de 90 de minute.

Un purtător de cuvânt al EasyJet a declarat: „Zborul EZY2061 de la Manchester la Corfu din 24 septembrie a fost deviat spre Milano și a fost întâmpinat de poliție din cauza comportamentului perturbator al unui pasager aflat la bord. Zborul a continuat apoi spre Corfu.

Echipajul nostru de cabină este instruit să evalueze toate situațiile și să acționeze rapid și corespunzător, pentru a se asigura că siguranța zborului și a celorlalți pasageri nu este compromisă în niciun moment. Tratăm aceste incidente cu seriozitate și nu tolerăm comportamentul perturbator la bord.

Siguranța și bunăstarea pasagerilor și a echipajului nostru este întotdeauna prioritatea principală a easyJet.”