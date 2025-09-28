B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Incident grav la bordul unei aeronave: O femeie cu o sticlă de vodcă, evacuată după o aterizare de urgență

Incident grav la bordul unei aeronave: O femeie cu o sticlă de vodcă, evacuată după o aterizare de urgență

George Lupu
28 sept. 2025, 17:25
Incident grav la bordul unei aeronave: O femeie cu o sticlă de vodcă, evacuată după o aterizare de urgență
Sursa foto: Freepik.com
Cuprins
  1. Ce a cauzat aterizarea de urgență
  2. Intervenție în forță a polițiștilor

Incident grav la bordul unei aeronave EasyJet care trebuia să ajungă în Corfu din Manchester. Pentru că un pasager gălăgios a provocat un adevărat scandal în timpul zborului, căpitanul aeronavei a decis să aterizeze de urgență în Milano.

Ce a cauzat aterizarea de urgență

Mulți călători au salutat decizia, în timp ce pasagerul scandalagiu a fost dat jos din zborul EasyJet, după ce avionul din Manchester a fost forțat să devieze de la ruta planificată.

Zborul se afla în drum spre Corfu din Manchester, joi, când a fost forțat să devieze spre Milano.

Imaginile cu incidentul au arătat pasageri aplaudând în timp ce un bărbat a fost dat jos din avion de către ofițerii italieni.

Se pare că o stewardesă a trebuit să-l imobilizeze pe pasager, care „se clătina înainte și înapoi” pe scaun.

Spectatorii au raportat că o femeie care ținea o sticlă de vodcă a fost, de asemenea, târâtă afară din avion, dar acest lucru nu a fost surprins de cameră.

Una dintre persoane a spus: „Eram cam la jumătatea zborului și exista un mic obstacol în spate, potrivit Metro.

Stewardesa petrecea mult timp acolo, până în punctul în care nu se mai putea îndepărta de el.

Căpitanul a intervenit prin interfon spunând că vor face o aterizare de urgență din cauza tulburării ordinii publice și că a existat un incident.”

Intervenție în forță a polițiștilor

Aceștia au adăugat că poliția din Milano a încercat să-l încătușeze pe pasagerul scandalagiu, care se agăța de scară în timp ce era scos din avion. Vehiculele poliției au fost parcate în afara aeronavei timp de 30 până la 40 de minute, a susținut pasagerul.

Zborul a continuat spre insula grecească după o întârziere de 90 de minute.

Un purtător de cuvânt al EasyJet a declarat: „Zborul EZY2061 de la Manchester la Corfu din 24 septembrie a fost deviat spre Milano și a fost întâmpinat de poliție din cauza comportamentului perturbator al unui pasager aflat la bord. Zborul a continuat apoi spre Corfu.

Echipajul nostru de cabină este instruit să evalueze toate situațiile și să acționeze rapid și corespunzător, pentru a se asigura că siguranța zborului și a celorlalți pasageri nu este compromisă în niciun moment. Tratăm aceste incidente cu seriozitate și nu tolerăm comportamentul perturbator la bord.

Siguranța și bunăstarea pasagerilor și a echipajului nostru este întotdeauna prioritatea principală a easyJet.”

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
UPDATE / Prezență masivă la alegerile parlamentare din Republica Moldova: Peste 48% dintre moldoveni au votat până la ora 19
Externe
UPDATE / Prezență masivă la alegerile parlamentare din Republica Moldova: Peste 48% dintre moldoveni au votat până la ora 19
Maia Sandu acuză „gruparea criminală Șor” că încearcă să fraudeze alegerile, prin așa numita metodă “carusel”
Externe
Maia Sandu acuză „gruparea criminală Șor” că încearcă să fraudeze alegerile, prin așa numita metodă “carusel”
Alerte cu bombe la mai multe secții de votare din străinătate, transmite MAE din Republica Moldova
Externe
Alerte cu bombe la mai multe secții de votare din străinătate, transmite MAE din Republica Moldova
Rusia, atac masiv asupra Ucrainei: sute de drone și rachete au bombardat Kievul
Externe
Rusia, atac masiv asupra Ucrainei: sute de drone și rachete au bombardat Kievul
Rusia, către NATO și UE: „Orice agresiune împotriva noastră va primi un răspuns decisiv”
Externe
Rusia, către NATO și UE: „Orice agresiune împotriva noastră va primi un răspuns decisiv”
Un submarin rusesc riscă să explodeze în apele europene după o scurgere de combustibil
Externe
Un submarin rusesc riscă să explodeze în apele europene după o scurgere de combustibil
Mesajul lui Traian Băsescu, înaintea alegerilor din Republica Moldova: „Pro-europenii vor continua să guverneze pentru ţara şi poporul lor”
Externe
Mesajul lui Traian Băsescu, înaintea alegerilor din Republica Moldova: „Pro-europenii vor continua să guverneze pentru ţara şi poporul lor”
Producătorii auto din China iau cu asalt piața mașinilor electrice din Europa: Încărcarea foarte rapidă și prețurile mici, principalele avantaje față de brandurile tradiționale
Externe
Producătorii auto din China iau cu asalt piața mașinilor electrice din Europa: Încărcarea foarte rapidă și prețurile mici, principalele avantaje față de brandurile tradiționale
Regele Charles al III-lea și regina Camilla vor vizita Vaticanul la final de octombrie. Ei se vor întâlni cu Papa Leon al XIV-lea
Externe
Regele Charles al III-lea și regina Camilla vor vizita Vaticanul la final de octombrie. Ei se vor întâlni cu Papa Leon al XIV-lea
Se introduce un abonament pentru Facebook și Instagram / Ce se va întâmpla cu utilizatorii care nu vor plăti
Externe
Se introduce un abonament pentru Facebook și Instagram / Ce se va întâmpla cu utilizatorii care nu vor plăti
Ultima oră
19:16 - Alexandru Rogobete promite măsuri ferme, în urma tragediei de la la Spitalul Sfânta Maria din Iași: „Au fost identificate inclusiv indicii din zona penalului”
18:29 - Ion Țiriac, dezvăluiri emoționante despre femeia care și-a sacrificat viața pentru el: „A trăit doar pentru mine””
17:50 - UPDATE / Prezență masivă la alegerile parlamentare din Republica Moldova: Peste 48% dintre moldoveni au votat până la ora 19
16:50 - Maia Sandu acuză „gruparea criminală Șor” că încearcă să fraudeze alegerile, prin așa numita metodă “carusel”
16:26 - Alerte cu bombe la mai multe secții de votare din străinătate, transmite MAE din Republica Moldova
15:51 - Oana Țoiu, la Adunarea Generală a ONU: „Am subliniat urgența unei încetări imediate a focului în Gaza”
15:09 - Mihai Trăistariu, despre moartea tatălui său: „Blestemul prinde doar când e durerea foarte mare”
14:37 - Nicușor Dan, despre Guvern: „Ce e important este că funcționează în momentul ăsta”
13:59 - Ce și-a pus ADDA în bagaj, înainte să plece la „Power Couple”: „Ahh, mi-a intrat ceva în ochi!”
13:20 - Nicușor Dan, despre alegerile parlamentare: „E o zi decisivă pentru Republica Moldova”