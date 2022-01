Incident în Atlanticul de Nord. O navă de război britanică a fost lovită de un submarin rusesc

Un submarin rus, urmărit de o navă de război britanică aflată în patrulare în Atlanticul de Nord, în urmă cu mai bine de un an, a lovit un sonar pe care nava îl remorca, potrivit Ministerului Apărării din Regatul Unit, conform CNN.

„La sfârșitul anului 2020, un submarin rus urmărit de HMS Northumberland a intrat în contact cu sonarul său remorcat”, a declarat un purtător de cuvânt al Ministerului Apărării din Regatul Unit într-o declarație.

„Marina Regală urmărește în mod regulat navele și submarinele străine pentru a asigura apărarea Regatului Unit”, se arată în comunicat.

Un sonar remorcat este un senzor scos de o navă atunci când este desfășurat.

Potrivit Marinei Regale Britanice, HMS Northumberland a efectuat o „misiune vitală de a proteja apele Marii Britanii și descurajarea nucleară a națiunii” în 2020.

Oficialitățile din Marea Britanie, Statele Unite și NATO au asigurat că sunt în măsură să recupereze epava unui avion F-35 care s-a prăbușit recent în mare înaintea Rusiei. Avionul nu a reușit să decoleze, din cauza unei defecțiuni în momentul decolării, ajungând pe fundul oceanului.

În cele din urmă, avionul a fost recuperat de către NATO, înainte ca Rusia să pună mâna pe tehnologia Alianței.

„Operaţiunile vizând recuperarea avionului F-35 britanic din Mediterana s-au încheiat cu succes”, a comunicat Ministerul Apărării pe Twitter.

The F-35 that crashed from the HMS Queen Elizabeth did not even take off the ski-jump apparently, this video shows. It just went down, seemingly after the thrust gave away & the pilot ejected. pic.twitter.com/PMre35oa80

— Parth Satam (@ParthSatam) November 30, 2021