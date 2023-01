Incredibil ce a descoperit o femeie în interiorul broccoliului pe care plănuia să îl mănânce (VIDEO)

Aceasta a observat ceva ciudat în momentul în care a scos bucăți de broccoli din pungă pentru a le spăla.

Se pare că zeci de insecte roiau prin „buchețelele” de broccoli pe care le cumpărase, motiv pentru care femeia a decis să facă publică această întâmplare.

După ce filmulețul a devenit viral pe TikTok, britanica i-a îndemnat pe oameni să verifice în detaliu fiecare legumă pe care o cumpără.

Don’t you ever just wanna 🤜🏼🦗😃