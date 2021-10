India și Regatul Unit plănuiesc să conecteze 140 de țări la o rețea solară

În cadrul celei de-a 26-a Conferințe ale Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (COP26), programată să aibă loc la Glasgow (Scoția), începând de duminica viitoare, India intenționează să-și anunțe cel mai ambițios proiect de energie regenerabilă de până acum: o rețea solară care conectează 140 de țări, care va fi Are Marea Britanie ca partener, arată bobfm.co.uk

În cadrul Cop26, se vor discuta probleme privind viitorul umanității: de la nivelul gazelor de seră în atmosferă, până la creșterea temperaturii medii.

Potrivit Quartz Gate, proiectul este intitulat Green Grid Initiative – One Sun One World One Grid (GGI-OSOWOG) și își propune să exploateze energia solară oriunde strălucește soarele, pe măsură ce Pământul își finalizează rotația de 24 de ore pe axa sa. Scopul, de aici, este mutarea energiei electrice generate în zonele care au cea mai mare nevoie de ea.

Rețeaua funcționează pe baza ideii că energia solară poate fi trimisă prin cabluri de înaltă tensiune pe continente – și chiar de pe fundul oceanului – către țările care au nevoie.

Ce provocări întâmpină programul?

Deși experții în energie sunt de acord cu premisa proiectului și apreciază amploarea, proiectul se confruntă în continuare cu provocări semnificative – inclusiv nevoia de inițiativă pentru a asigura un consens și diplomație la nivel înalt în rândul celor 140 de țări participante. O altă provocare este și costul instalării cablurilor directe de înaltă tensiune pe distanțe lungi.

Este un „scenariu foarte ipotetic care s-ar putea întâmpla în 70 de ani”, spune Samrat Sengupta, directorul Programului privind schimbările climatice și energie la Centrul pentru Știință și Mediu din India.

Aditya Valiathan Pillai, membru asociat al Centrului de Cercetare a Politicii (CPR), este de părere că, pe măsură ce energia regenerabilă devine un „nou câmp de joc geopolitic”, OSOWOG va fi poziționat ca o extensie a politicii externe a Indiei, mai degrabă decât energia sa internă.

Energia verde reprezintă o inițiativă ce trebuie adoptată de fiecare țară

Conform unui raport publicat de către ONU, planeta se confruntă cu o creștere periculoasă a temperaturii medii cu 2.7 grade Celsius, dacă țările nu reușesc să-și onoreze angajamentele climatice, arată The Guardian.

Publicația de marți avertizează că angajamentele actuale ale țărilor ar reduce carbonul cu doar aproximativ 7,5% până în 2030, mult mai puțin decât reducerea cu 45% pe care oamenii de știință o spun că este necesară pentru a limita creșterea temperaturii globale la 1,5C , obiectivul summit-ului Cop26, de la Glasglow.

De asemenea, încălzirea climatică a atins cote record în 2020, arată cel mai nou raport al ONU. Concentrația de dioxid de carbon, cel mai important gaz cu efect de seră, este acum cu 50% mai mare decât la începutul Revoluției Industriale, când se ardeau la foc continuu combustibili fosili. Nivelurile de metan din atmosferă s-au dublat mai mult din 1750, iar toate gazele cu efect de seră au crescut alarmant de repede în statistici, în 2020.