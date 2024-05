Indonezia: Accident rutier cu un autobuz plin cu liceeni. 11 persoane au murit

Tragedie în Indonezia. 11 pasageri ai unui autobuz au murit într-un accident rutier cumplit. Dintre aceștia, 9 erau elevi de liceu și timp ce se aflau într-o excursie pentru a sărbători absolvirea, pe insula Java. De asemenea, un motociclist a decedat în urma impactului. Alte 13 au fost grav rănite, în timp ce aproximativ 40 au suferit răni ușoare.

Indonesia school bus crash kills 11, dozens injured

At least 11 people were killed & dozens more were injured when a bus carrying high school students on a graduation trip crashed on Indonesia’s biggest island,Sunday.

The bus was carrying more than60 students&teachers at 6:48pm

