Clipe de groază în Indonezia! O s-a prăbușit peste în timp ce aceștia își spuneau rugăciunea. Salvatorii luptă pentru a scoate supraviețuitorii, în timp ce restul persoanelor așteaptă vești.

Ce s-a întâmplat

Tragedia a avut loc luni, 29 septembrie, în orașul Sidoarjo, din provincia Java de Est, Indonezia. Un internat islamic s-a prăbușit peste 100 de elevi care își spuneau rugăciunea de după-amiază.

Din păcate, un copil de 13 ani și-a pierdut viața, în timp ce alte zeci de persoane au fost rănite. Starea multora dintre aceștia este gravă.

Ce spun autoritățile locale

Potrivit autorităților locale, cel puțin 65 de persoane sunt date dispărute. Părinții sunt disperați și cer ajutor în fața spitalelor unde le sunt copiii răniți și în fața clădirii prăbușite, sperând că mai sunt urme de viață acolo, conform .

Acţiunile de salvare s-au desfășurat pe parcursul întregii nopți, în condiții extrem de dificile. Munca nu a fost în zadar. Echipajele de intervenție, formate din sute de polițiști, pompieri și soldați, au reușit să scoată opt supraviețuitori în viață.

„Le-am furnizat oxigen și apă celor care erau încă prinși sub dărâmături și i-am ținut în viață în timp ce ne străduiam să-i scoatem”, a declarat Nanang Sigit, liderul echipei de salvare.

Acesta a adăugat că a văzut mai multe trupuri neînsuflețite, însă, acum, prioritatea lor este să salveze, de sub dărâmături, copiii care încă sunt în viață.

Care ar fi cauza prăbușirii

Conform primelor investigații, clădirea s-ar fi prăbușit în timpul unor lucrări ilegale. Şcoala, care avea inițial două etaje, fusese modificată pentru a adăuga încă două niveluri, fără autorizațiile necesare.

„Fundamentul vechii clădiri nu a putut să susțină două etaje de beton și s-a prăbușit în timpul procesului de turnare”, a explicat Jules Abraham Abast, purtător de cuvânt al poliției.

Autorităţile au deschis o anchetă pentru a stabili cine sunt responsabilii în cazul acestei tragedii din Indonezia.