Acasa » Externe » Industria petrolieră rusească pusă la pământ de ucraineni. Moscova a ajuns să importe carburant din Belarus

Adrian Teampău
25 aug. 2025, 08:30
Sursa foto: Shutterstock

Ucraina a distrus sau avariat mai multe rafinării rusești lansând atacuri țintite cu precizie asupra acestora. Dronele kamikaze lansate de forțele militare ale Kievului pun mari probleme industriei petroliere a Moscovei, iar acest lucru se vede în economie.

Cuprins:

  • Cu ce probleme se confruntă Rusia
  • Ce distrugeri a provocat Ucraina
  • Ce obiective are strategia militară a Kievului

Cu ce probleme se confruntă Rusia

Rusia se confruntă cu o lipsă a combustibililor, deși este una dintre țările cu cea mai mare producție de petrol. Rușii nu mai găsesc benzină sau motorină la pompă, iar prețurile au crescut brusc. Pentru a acoperi deficitul, autoritățile de la Moscova au fost obligate să apeleze la importuri. Se speră că achiziția de carburanți din Belarus să acopere lipsurile de pe piața internă.

Potrivit unei analize a CNN, citată de ziare.com, atacurile la distanță lungă, din ultimele luni, au provocat Federației Ruse pierderi estimate la 74 de miliarde de dolari. Aproape jumătate din atacurile lansate de Ucraina au vizat ținte, rafinării și instalații petroliere situate la o distanță de cel puțin 500 de kilometri de graniță. Armele ucrainene devin tot mai sofisticate și mai capabile să atingă ținte aflate la mare distanță în teritoriul inamic.

În acest context, Serviciul de Informații Externe al Ucrainei a confirmat că firmele rusești au început să achiziționeze cantități importante de carburant din Belaurs, în regim de urgență. Astfel, Belnaftohim, concernul petrolier de stat belarus, a raportat un „vârf de cerere” din partea Rusiei în ultima săptămână. Solicitările de carburanți sunt din ce în ce mai mari și s-au făcut livrări accelerate.

Ce distrugeri a provocat Ucraina

Atacurile ucrainene vizează infrastructura critică de procesare a petrolului, iar datele furnizate de serviciile de informații arată că instalațiile avariate sau distruse au afectat o producție anuală de peste 44 de milioane de tone de carburanți. Practic, armata ucraineană a distrus echivalentul a peste 10% din capacitatea totală de rafinare a Rusiei.

Pe 2 august, a fost atacată rafinăria Novokuibișevsk, unde dronele ucrainene au avariat grav instalația ELOU-AVT-11. Acasta este o componentă esențială a fluxului tehnologic, a cărei reparație durează. În aceeași zi, rafinăria Riazan, una dintre cele mai mari unități petroliere din Rusia a fost nevoită să oprească două instalații-cheie din cauza pagubelor provocate de loviturile ucrainene.

Iar consecințele valurilor de atacuri asupra rafinăriilor au început să se vadă. De pe piață a dispărut cel mai popular sortiment de benzină. Locuitorii mai multor regiuni din Federația Rusă și din Crimeea ocupată se plâng de întreruperi în aprovizionarea cu combustibil.

Autoritățile au ajuns chiar, să raționalizeze vânzările, la cel mult 10 litri de benzină pe persoană. Cererea sezonieră ridicată de benzină a coincis cu o serie de atacuri cu drone asupra rafinăriilor rusești.

Ce obiective are strategia militară a Kievului

Potrivit CNN, Kievul lovește infrastructura de rafinare cu noile rachete „Flamingo”, aflate în producție de serie, concepute special pentru astfel de misiuni.

Într-un război în care resursele devin tot mai greu de susținut, economia energetică a Rusiei este transformată într-o verigă vulnerabilă. Iar când benzinăriile rămân fără stocuri în plin sezon agricol și de transport, costurile strategice devin vizibile chiar în interiorul granițelor Federației.

În absența unei victorii rapide pe front, Ucraina pare să fi înțeles că adevărata uzură se produce în spatele liniilor, în conturile, rezervoarele și psihicul celor care susțin mașinăria de război a Kremlinului.

