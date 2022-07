Insecte și mucegai: cum a fost „înlocuit” McDonald’s în Rusia (video)

După 32 de ani de existență pe piața rusă, deschiderea a 850 de unități și câștigarea recunoașterii naționale, McDonald’s părăsește piața rusă.

După cum arată jurnaliștii de la , după închiderea forțată a rețelei de renume mondial de pe teritoriul Federației Ruse, oamenii de afaceri de la Kremlin au decis să profite de franciza promovată. Afaceriștii au făcut un rebranding și au deschis rețeaua „Vkusno i Tochka” (n.r. „E gustos și punct”).

