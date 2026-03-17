Insula Sardinia, una dintre cele mai apreciate destinații de vacanță din Europa, trece printr-o perioadă de tensiuni. Guvernul condus de Giorgia Meloni intenționează să transfere aproximativ 750 de deținuți periculoși, printre care mafioți, criminali și teroriști, în unitățile penitenciare din regiune.

De ce se tem locuitorii cel mai mult

Deși oficialii de la Roma susțin că relocarea va eficientiza sistemul penitenciar și va spori securitatea națională, localnicii au ieșit în stradă pentru a contesta decizia.

Pentru cei care trăiesc pe insulă, planul de a primi aproape o treime din totalul deținuților periculoși reprezintă o amenințare la adresa siguranței și a turismului. Mulți fac o comparație cu „Cayenne-ul Italiei”, amintind de temuta „Insulă a Diavolului” din colonia penală franceză. Insula a stabilit un record de 4,5 milioane de vizitatori în 2024, iar localnicii se tem că rudele deținuților vor veni în zonă și vor forma rețele ilegale, profitând de vulnerabilitățile economice.

„Sardinia nu intenționează să devină Cayenne-ul Italiei. Am contribuit mereu la lupta împotriva mafiei și a crimei organizate, dar nu putem accepta o astfel de distribuție nedreaptă [a deținuților]. Aceștia sunt bărbați care reprezintă cele mai înalte eșaloane ale organizațiilor mafiote, de la ’Ndrangheta la Camorra, și vor avea un impact profund asupra insulei”, a declarat Alessandra Todde, guvernatorul regiunii.

Ce impact ar putea avea crima organizată asupra zonelor de lux de pe Insula Sardinia

Protestele au scos la iveală riscuri majore de apariție a în economia locală. Există avertismente clare că zonele sărace ar putea deveni baze pentru clanurile de tip ‘Ndrangheta sau Camorra. Un exemplu îngrijorător este orașul Nuoro, situat la o distanță mică de celebra Costa Smeralda. Destinația de lux, preferată a turismului, ar putea fi afectată de prezența unor lideri ai crimei organizate în penitenciarele din apropiere.

„Economiile slabe pot fi infiltrate ușor, iar Nuoro se află la doar o oră de condus de Costa Smeralda,” a avertizat deputatul Silvio Lai.

Care sunt avertismentele experților privind siguranța locuitorilor

Dincolo de eforturile guvernului de a calma cetățenii, unii experți atrag atenția că o astfel de schimbare poate fi ireversibilă. Deși oficialii insistă că măsurile de securitate în cele trei penitenciare, inclusiv cel din Cagliari, vor fi suficiente, experții locali sunt de părere că stabilitatea regiunii este pusă în pericol, scrie publicația .

„Odată ce crima organizată se stabilește aici, nu vom mai putea scăpa de ea”, susține Maria Cristina Ornano, responsabilă de executarea pedepselor în Cagliari.