Un șef mafiot al temutei Camorra într-o cameră secretă amenajată într-un apartament din orașul Napoli. Individul era căutat din 2022, după ce a fost condamnat la opt ani.

Șef mafiot descoperit într-o cameră secretă

l-a arestat pe căutat lider al organizaţiei criminale Camorra din Napoli. Ciro Andolfi, cum se numește acest șef mafiot se ascundea într-o cameră secretă amenajată în interiorul unui apartament din Napoli, după cum relatează dpa. Arestarea s-a produs în cartierul Barra din Napoli, conform anunțului făcut de autorități.

Ciro Andolfi este căutat de polițiști din anul 2022, când a fost condamnat la o pedeapsă de opt ani și trei luni. El figurează pe lista celor mai periculoşi 100 de fugari elaborată de Ministerului de Interne italian.

Bărbatul are vârsta de 49 de ani și urmează să-și petreacă următorii ani în închisoare unde are de ispășit și alte condamnări anterioare, au declarat anchetatorii. Andolfi a fost condamnat pentru apartenenţa la o organizaţie criminală de tip mafiot, extorcare în stil mafiot şi corupţie.

Arrestato a Ciro Andolfi, tra i cento latitanti più pericolosi d’Italia. I lo hanno trovato in un covo nel quartiere Barra, feudo del clan di a cui è affiliato. Lorenzo Santorelli — Tg1 (@Tg1Rai)

Ciro Andolfi, ein Top-Boss der Camorra und einer der 100 gefährlichsten Straftäter Italiens, wurde in Neapel gefasst. Seit 2022 auf der Flucht und versteckte sich in einem Raum hinter einem Heizkörper. — Blick  (@Blickch)

Cum era camuflată camera

care l-au reținut pe acest șef mafiot au dat publicității mai multe imagini cu spațiul în care a fost descoperit. Înregistrările arată arată ofiţeri de poliţie intrând în clădire noaptea. Aceștia au descoperit un spaţiu ascuns în spatele peretelui unei camere. Intrarea în ascunzătoare era camuflată în spatele unui calorifer.

În spatele zidului, în imagini, poate fi văzut un coridor strâmt care duce în locul în care se adăpostea Ciro Andolfi. Aici se aflau o mică colivie şi o statuie a Fecioarei Maria. Mafiotul se ascundea atunci când era înștiințat că se află în pericol.

Gruparea mafiotă Camorra operează în general în Napoli şi în regiunea înconjurătoare Campania. Spre deosebire de Cosa Nostra, o organizaţie cu o structură ierarhică, Camorra este formată din clanuri autonome.