Întâlnire emoționantă la Kiev: Sean Penn i-a acordat Oscarul lui Volodimir Zelenski. La rândul său, a primit o înaltă distincție pentru militantismul său anticomunist

Preşedintele , Volodimir Zelenski, a avut o întâlnire emoționantă cu câştigătorul premiului Oscar, ; cei doi au discutat într-o atmosferă prietenească despre sprijinul necesar Ucrainei şi au vizitat Walk of the Brave din Kiev, potrivit site-ul preşedinţiei Ucrainei.

La rândul său, îndrăgitul actor american a oferit preşedintelui statuia Oscarului, ca simbol al credinţei în victoria ţării sale; trofeul va rămâne în Ucraina până la sfârşitul războiului.

„- Mă voi simți mult mai bine știind că există o bucată din mine aici” – i-a transmis Penn lui Zelenski la înmânarea Oscarului.

„- Până vom câștiga”, – a răspuns, cu emoție, Zelenski.

Sean Penn has given his Oscar to Ukraine –

Thank you, sir!

It is an honor for us.

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en)