Întâmplare inedită. O femeie a primit un plic abia după 27 de ani după ce a fost trimis prin poștă. Ce conținea și cine l-a trimis atunci

Întâmplare inedită. Alphie Meleyal, o femeie în vârstă de 60 de ani din , a primit o abia după 27 de ani după ce a fost trimis prin poștă. Nimeni nu ştie unde a fost plicul în toţi aceşti ani.

Cine trimisese, de fapt, scrisoarea

Deși a întârziat atâția ani, Royal Mail a spus că „face tot posibilul” pentru a livra toate scrisorile. Nu este clar unde a fost scrisoarea în toţi aceşti ani. Aceasta fost livrată la adresa anterioară a femeii, în martie, se arată în povestea publicată pe

Plicul cu scrisoarea fuesese trimis de către mama fostei partenere a femeii, și anume de către mama lui Mandy. Scopul scrisorii a fost de a-și exprima tristețea în legătură cu despărțirea, în speranța că cele două tinere vor rămâne măcar prietene. Doamna Meleyal a spus că este „uimitor” că aceasta a rezistat atâta timp și nici nu știa că a fost trimisă.

„La început am crezut că este o glumă, dar când am primit scrisoarea am fost emoționată. Sunt atât de fericită că am primit-o.”

Jackie Hill, actualul rezident al casei unde a ajuns scrisoarea, a spus că a fost „șocată” când a primit plicul.

„Nu mi-am dat seama că avea ștampila poștei din 1997 până când cineva mi-a subliniat asta, așa că am fost șocată”, a spus ea.

Ce a spus un purtător de cuvânt al poștei

Un purtător de cuvânt al Royal Mail a explicat că probabil cineva l-a reintrodus în sistemul poștal, mai degrabă decât să fi fost pierdut.

„Odată ce un articol este în sistemul poștal, acesta va fi livrat la adresa din scrisoare.”