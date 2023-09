Inundații în Grecia provocate de furtuna Elias / Peste 40 de locuințe au fost afectate de ploile torențiale

Partea de Nord a insulei Evia, din Grecia, a fost lovită de inundații miercuri, 27 septembrie, în urma ploilor torențiale provocate de furtuna Elias. Peste 40 de locuințe din Rovies, de pe coasta de nord-vest a insulei, au fost afectate din cauza râului care trece prin zonă, revărsându-și malurile, relatează .

Salvatorii au încercat să îi evacueze pe cei care au fost prinși în regiunile inundate. Unii cetățeni au rămas prinși în propriile case.

Primarul local, Thodoris Keris, și-a exprimat îngrijorarea cu privire la pagubele imense provocate de furtuna Elias.

🚨Prokopianos river cuts the island of Evoia in half as storm advances through central Greece, causing widespread flooding and destruction of infrastructure. Meanwhile the north parched as desert, for months. Brought to you by the



— George Tsakraklides (@99blackbaloons)